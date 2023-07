Các dấu hiệu phổ biến của tình trạng thiếu vitamin B1

(PLO)- Chán ăn, tay chân ngứa ran, mệt mỏi, buồn nôn,... có thể là những dấu hiệu của sự thiếu hụt vitamin B1.

Theo NDTV, một trong tám loại vitamin B thiết yếu là thiamine (vitamin B1). Sự thiếu hụt vitamin B1 có thể dẫn đến một số vấn đề y tế.

Cơ thể bạn cần thiamine để sản xuất năng lượng từ bữa ăn cũng như để tăng trưởng, phát triển và chức năng tế bào.

Vitamin B1 là một loại vitamin tan trong nước giống như các loại vitamin B khác. Bạn cần tiêu thụ nó thường xuyên vì nó hòa tan trong nước và không được lưu trữ trong cơ thể bạn. Vì những lý do này, điều quan trọng là đảm bảo bạn tiêu thụ đủ vitamin B1. Thiếu vitamin B1 trong cơ thể có thể dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe.

Dưới đây là một số dấu hiệu phổ biến của sự thiếu hụt vitamin B1 và các loại thực phẩm có thể giúp tăng lượng vitamin B1 của bạn.

Thờ ơ

Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của sự thiếu hụt, sự thờ ơ có thể là một dấu hiệu của sự thiếu hụt vitamin B1 và có thể xuất hiện đột ngột hoặc phát triển theo thời gian.

Theo các báo cáo khác, sự mệt mỏi có thể bắt đầu xuất hiện chỉ vài tuần sau khi thiếu hụt. Với chức năng của vitamin B1 trong việc biến thức ăn thành năng lượng, triệu chứng này có ý nghĩa là cơ thể không thể tạo ra nhiều năng lượng để sử dụng làm nhiên liệu nếu không có đủ vitamin B1.

Chán ăn

Một trong những dấu hiệu đầu tiên của sự thiếu hụt vitamin B1 có thể là sự thèm ăn giảm đi bất thường. Giảm cân ngoài ý muốn do chán ăn có thể nguy hiểm hoặc rắc rối.

Một lời giải thích cho điều này là vitamin B1 có thể rất quan trọng trong việc kiểm soát các tín hiệu đói và no của não. Hiệu quả của quá trình này có thể bị cản trở do dự trữ vitamin B1 không đủ, khiến bạn cảm thấy no trong khi thực tế không phải vậy.

Tay chân ngứa ran

Mặc dù ngứa ran, còn được gọi là dị cảm, cảm giác "kim châm" ở tay và chân của bạn, có thể là dấu hiệu của bệnh beriberi nghiêm trọng, nó cũng có thể là dấu hiệu sớm của tình trạng thiếu vitamin B1.

Nó thường xảy ra trước khi các triệu chứng liên quan đến não lan rộng hơn. Vitamin B1 cần thiết cho các dây thần kinh đi đến cánh tay và chân của bạn để hoạt động bình thường, đó là nguyên nhân gây ra cảm giác khó chịu này. Dị cảm có thể xảy ra khi không đủ vitamin B1 trong cơ thể.

Mờ mắt

Dây thần kinh thị giác trong mắt bạn có thể bị ảnh hưởng do thiếu vitamin B1 vì nó giúp giữ cho dây thần kinh của bạn khỏe mạnh.

Đặc biệt, điều này có thể dẫn đến việc mở rộng dây thần kinh thị giác, gây ra thị lực mờ. Nếu tổn thương thần kinh thị giác không được điều trị, mất thị lực cuối cùng có thể xảy ra. Mặc dù triệu chứng này là một trong những triệu chứng ít phổ biến hơn và xảy ra trong những trường hợp rất hiếm.

Buồn nôn

Nôn và buồn nôn có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh, bao gồm thiếu vitamin B1, cũng như mệt mỏi và khó chịu.

Bệnh não Wernicke, một chứng rối loạn liên quan đến thiếu vitamin B1, phổ biến hơn ở những người có các triệu chứng tiêu hóa này. Điều quan trọng là phải xử lý chúng cẩn thận vì chúng có thể là dấu hiệu chính của tình trạng thiếu vitamin B1 ngay cả trong những tình huống vừa phải.

Bạn có thể giảm nguy cơ thiếu hụt vitamin B1 bằng cách ăn thực phẩm giàu vitamin B1. Một số thực phẩm giàu vitamin B1 là cá, đậu, đậu lăng, sữa chua, đậu xanh và hạt hướng dương, theo NDTV.

