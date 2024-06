Các phường trong diện sắp xếp đơn vị hành chính tại TP.HCM thực hiện lấy ý kiến cử tri 29/06/2024 07:30

UBND phường 17, quận Phú Nhuận, TP.HCM đã tổ chức lấy ý kiến cử tri các hộ gia đình đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại địa bàn.

Với quy mô dân số phường là 20.990 người, phường 17 chia thành 5 khu phố. Phường có tổng số cử tri là 5.633 người, trong đó có 5.324 cử tri có đăng ký thường trú và 309 cử tri có đăng ký tạm trú. Số cử tri tham gia ý kiến là 5.560 người, đạt tỷ lệ 98,7%. Số cử tri tán thành chủ trương: 5.449 người, đạt tỷ lệ 96,73% (so với tổng số cử tri).

Số cử tri không tán thành chủ trương là 111 người, tỷ lệ 1,97% (so với tổng số cử tri). Không có cử tri có ý kiến khác.

Người dân phường 17, quận Phú Nhuận lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập phường.

Theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 của TP.HCM, quận Phú Nhuận sẽ nhập phường 15 và 17 thành phường 15, trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của hai phường.

Cụ thể, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường 15 (có diện tích tự nhiên là 0,23 km², đạt 4,22% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 26.488 người, đạt 176,59% so với tiêu chuẩn) và phường 17 (có diện tích tự nhiên là 0,15 km², đạt 2,65% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 20.990 người, đạt 139,93% so với tiêu chuẩn).

Sau khi sắp xếp, phường 15 mới sẽ có diện tích tự nhiên: 0,38 km² (đạt 6,86% so với tiêu chuẩn). Quy mô dân số là 47.478 người (đạt 316,52% so với tiêu chuẩn). TP.HCM cũng dự kiến trụ sở ĐVHC của cấp xã mới thành lập đặt tại phường 17 hiện hữu.

Ngoài hai phường trên, quận Phú Nhuận cũng sẽ tiến hành nhập phường 3 và phường 4 thành phường 4.

Tại phường 21, quận Bình Thạnh, chính quyền địa phương cũng đã phát phiếu lấy ý kiến đến từng hộ gia đình về việc sáp nhập phường. Theo đề án, phường 21 và phường 19 sẽ nhập thành phường 19.