Các sở, ngành ở TP.HCM chưa có cán bộ chuyên trách Nghị quyết 98

Sáng 6-3, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã chủ trì phiên họp tình hình, kết quả kinh tế - xã hội tháng 2, hai tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3-2024.

Tham dự phiên họp có Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi nhắc lại chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên trước đó về việc phải tập trung quyết liệt các công việc ngay từ đầu năm.

Ông Phan Văn Mãi đề nghị các sở, ngành báo cáo các công việc trọng tâm của ngành mình, những nhiệm vụ đã làm được trong tháng 2, nhiệm vụ tập trung trong tháng 3 và những tháng còn lại của năm 2024. Trong đó chú ý nhiệm vụ chuyển đổi số của Sở TT&TT, nhiệm vụ Nghị quyết 98/2023 của Sở KH&ĐT.

“Bí thư Thành uỷ đã có chỉ đạo và chúng ta phải tập trung. TP đã đề ra chủ đề năm thì phải bám chủ đề, kiểm điểm hàng tuần, hàng tháng, đảm bảo thực hiện chỉ tiêu, chủ đề đề ra” – ông Mãi nói.

Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 98/2023, Giám đốc Sở KH&ĐT Lê Thị Huỳnh Mai cho biết việc triển khai Nghị quyết 98 đòi hỏi yêu cầu công việc rất lớn. Do đó, ngoài công việc thường xuyên, các sở, ngành cần tập trung triển khai hiệu quả nghị quyết nhằm tạo sức bật cho TP.

Bà Mai cũng nhìn nhận đội ngũ nhân sự hiện nay chưa đáp ứng được nhiệm vụ của Nghị quyết 98.

Theo bà, trong bộ máy nhân sự của sở, ngành chưa có cán bộ chuyên trách thực hiện Nghị quyết 98 khiến việc theo dõi, tổng hợp, đáp ứng tiến độ có khó khăn.

Từ đó, bà kiến nghị phương án thuê cán bộ hợp đồng để kịp báo cáo, đáp ứng tiến độ thực hiện Nghị quyết 98.

Về Nghị định phân cấp một số lĩnh vực cho TP.HCM, bà Lê Thị Huỳnh Mai cho biết Bộ Tư pháp đang thẩm định, chuẩn bị trình Thủ tướng ban hành. Bà kiến nghị các sở, ngành chuẩn bị nhân sự và các bước thực hiện tiếp theo để ngay khi nghị định được ban hành có thể triển khai hiệu quả.

Bất động sản có dấu hiệu phục hồi

Theo Giám đốc Sở KH&ĐT Lê Thị Huỳnh Mai, thị trường bất động sản đã có dấu hiệu phục hồi tích cực hơn, doanh thu kinh doanh bất động sản hai tháng đầu năm 2024 ước tăng 20,1% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng tín dụng tăng 0,6% so với tháng 1-2024, số lượng doanh nghiệp hoạt động trở lại và số doanh nghiệp đăng ký mới đều tăng so với cùng kỳ, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp hơn chỉ số giá tiêu dùng cả nước, tạo điều kiện thúc đẩy sức mua tiêu dùng nội địa…

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 ước đạt 84.200 tỉ đồng, giảm 16,4% so với tháng trước và tăng 7,9% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch tháng 1 ước đạt hơn 15.700 tỉ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng thu ngân sách nhà nước hai tháng đầu năm 2024 ước đạt hơn 103.000 tỉ đồng, đạt 21,3% dự toán năm và tăng 13,6% so cùng kỳ.

Tuy nhiên, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, thu hút FDI mặc dù tăng về số lượng nhưng lại giảm về quy mô vốn (giảm 47% so với cùng kỳ).

Ngoài ra, tình hình thời tiết diễn biến bất ngờ, nắng nóng bất thường, triều cường vượt mức báo động III tại một số địa điểm ảnh hưởng cục bộ đến đời sống một bộ phận cư dân.