Các Trung tâm Đăng kiểm đang hoạt động tại TP.HCM tính đến ngày hôm nay

Ứng dụng TTDK, Cục Đăng kiểm Việt Nam thông báo về việc Trung tâm đăng kiểm (TTĐK) 50-04V hoạt động bình thường từ 7 giờ sáng nay (ngày 9-12).

Trước đó, sáng 8-12, Công an TP Thủ Đức đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với bốn bị can liên quan đến sai phạm tại TTĐK 50-04V. Hiện công an đang tiếp tục mở rộng vụ án.

TTĐK 50-04V có địa chỉ tại Lô H4, khu công nghiệp Cát Lái, Cụm 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM.

Theo thông báo của ứng dụng TTDK, do thường xuyên có tình trạng xe đông, xếp hàng dài nên TTĐK 50-04V thông báo đến khách hàng đặt lịch qua app TTDK để chủ động thời gian và được tra cứu phạt nguội tự động khi đặt hẹn thành công.

Như vậy, tại TP.HCM hiện nay có 18/19 TTĐK hoạt động gồm:

STT

Tên Trung tâm đăng kiểm

Địa chỉ

1

50-01S

Lô số 13 Đường số 7, Khu công nghiệp Tân Tạo mở rộng, Phường Bình Tân

2

50-02S

343/20 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11

3

50-03V

107 Đường Phú Châu, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức

4

50-03S

QL13, Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức

5

50-03V (Chi nhánh)

Đường Trường Sơn, Khu phố 4, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

6

50-04V

Lô H4, Khu công nghiệp Cát Lái, Cụm 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2

7

50-05V

1143 QL1A, An Phú Đông, Quận 12

8

50-05V (Chi nhánh)

1A Hồng Hà, P.2, Quận Tân Bình

9

50-07V

QL1A, Phường Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân

10

50-08D

TA28, Thới An, Quận 12

11

50-12D

Khu phố 4, Bình Chánh

12

50-14D

Số 5A, quốc lộ 22, quốc lộ Thới Sơn, H. Hóc Môn.

13

50-19D

117/2D1, đường Hồ Văn Long, khu phố 3, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân.

14

50-09D

201, tỉnh lộ 8, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi

15

50-10D

Số 5, km14+700, đường 85, Tân Phú Trung, Củ Chi

16

50-13D

Số A5/20H6, Trần Đại Nghĩa, Ấp 1, Tân Kiên, huyện Bình Chánh

17

50-15D

Số 36, Hoàng Hữu Nam, Quận 9

18

50-17D

Số 1031, đường Nguyễn Hữu Thọ, ấp 2, xã Long Thới, huyện Nhà Bè



