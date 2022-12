Các Trung tâm đăng kiểm tại Bình Dương quá tải, xe xếp hàng chờ

(PLO)- Các Trung tâm đăng kiểm tại Bình Dương đang làm việc hết công suất, tất cả các trạm đều tăng ca nhưng vẫn không đáp ứng nhu cầu.

Chiều 27-12, ghi nhận của PLO tất cả các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Bình Dương đều trong tình trạng quá tải, các phương tiện chờ hàng dài trước cổng các Trung tâm.

Tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-03S nằm trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một), các phương tiện chờ đăng kiểm nối đuôi nhau đậu hàng dài dọc đường Mỹ Phước-Tân Vạn.

Bên trong Trung tâm, các phương tiện cũng xếp hàng chờ kín sân, các tài xế chờ nhiều giờ liền có khi cả ngày mới được đăng kiểm.

Anh Nguyễn Văn Thắng (TP Dĩ An, Bình Dương) cho biết, đã lên đây chờ từ lúc 3 giờ sáng, nhưng đến 14 giờ mới chỉ vào đến gần cửa của Trung tâm.

“Hôm qua tôi đi một lần rồi nhưng không được, hôm nay đến giờ này mới nhích tới đây không biết có kịp làm trong ngày không nữa, có khi phải chờ đến ngày mai”, anh Thắng buồn bã nói.

Còn anh Lương Huy Sang (Long An) cũng cho biết: “Tôi từ Long An lên đây từ 4 giờ sáng, giờ (14 giờ 30) vẫn đang chờ. Hồ sơ thì tôi nộp vào bên trong rồi, nhưng không biết đợi đến khi nào”.

Theo ông Võ Dũng, Trưởng chi nhánh Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61.03S, gần một tuần nay lượng xe đổ về Trung tâm tăng đột biến. Trước đây, một ngày có khoảng hơn 40 xe thì nay tăng lên hàng trăm xe. Mặc dù, nhân viên đều tăng ca, đi sớm về trễ nhưng cũng chỉ hoàn thành khoảng được trên 100 xe.

“Số lượng xe đổ về đăng kiểm tăng hơn 100% có khi đến 150%, chúng tôi phải làm việc hết công suất nhưng cũng không đáp ứng đủ nhu cầu”, ông Dũng cho biết.

Còn tại các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới khác như 61-04D, 61-01S… và nhiều trung tâm khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cũng ở trong tình trạng tương tự.

Các phương tiện chờ đăng kiểm nối đuôi nhau chờ trước cổng các Trung tâm. Nhiều phương tiện di chuyển từ các tỉnh lân cận cũng đổ về đây để đăng kiểm. Một số Trung tâm ngay trong buổi sáng đã để biển ngưng nhận hồ sơ.

Tình trạng này xảy ra là do một số Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại TP HCM tạm dừng hoạt động do sai phạm. Trước đó, các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Đồng Nai, Long An cũng xảy ra tình trạng quá tải tương tự.

Được biết, toàn tỉnh Bình Dương có 12 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

LÊ ÁNH