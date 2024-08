Cách phòng ngừa say tàu xe không cần dùng thuốc khi đi du lịch dịp lễ 30/08/2024 17:45

(PLO)- Đi du lịch có thể trở thành thử thách cho một số người do chứng say tàu xe, dẫn đến cảm giác buồn nôn và chóng mặt.

Theo Times Now, du lịch có thể trở thành một thử thách đáng kể cho một số người, khi chuyến đi được chuẩn bị kỹ lưỡng bỗng dưng bị phá hỏng bởi chứng say tàu xe. Những người gặp phải tình trạng này có thể cảm thấy buồn nôn, chóng mặt, tay ướt nhẹp, và thậm chí nôn mửa.

Mặc dù các chuyên gia chưa tìm ra nguyên nhân chính xác lý do tại sao chỉ một số người bị say tàu xe, nhưng có nhiều phương pháp đơn giản có thể giúp ngăn ngừa hoặc làm giảm triệu chứng này.

Đi du lịch có thể là mối đe dọa đối với một số người do say tàu xe, gây ra cảm giác buồn nôn, cùng với chóng mặt. Ảnh: iStock

Các bác sĩ khuyên bạn nên thay đổi tư thế ngay lập tức hoặc làm bản thân mất tập trung khi bạn lần đầu nhận thấy say tàu xe để làm dịu các triệu chứng trước khi chúng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, có một số mẹo khác giúp bạn giảm đau ngay lập tức, bao gồm:

Ăn đồ ăn nhẹ, mặn

Các bác sĩ khuyến cáo rằng ăn những món nhẹ như bánh quy mặn có thể giúp giảm cảm giác buồn nôn do say tàu xe. Ngược lại, thực phẩm nặng và nhiều dầu mỡ có thể tạo ra axit dạ dày, làm tình trạng say tàu xe trở nên nghiêm trọng hơn vì chúng tiêu hóa chậm hơn. Để cảm thấy dễ chịu hơn, hãy chọn những thực phẩm như ngũ cốc, bánh mì, táo và chuối.

Giữ đủ nước

Tiếp tục nhấp một ngụm nước lạnh hoặc đồ uống có ga để kiềm chế cơn buồn nôn. Tuy nhiên, không uống đồ uống có chứa caffein, như cà phê và soda vì chúng dẫn đến mất nước khiến cơn buồn nôn trở nên tồi tệ hơn.

Viên ngậm rễ cam thảo

Rễ cam thảo cực kỳ hữu ích trong việc làm dịu cơn đau loét dạ dày, kích ứng axit dạ dày và chứng khó tiêu. Nó cũng hữu ích trong việc ngăn ngừa buồn nôn và nôn.

Thảo mộc

Các loại thảo mộc như gừng và hoa cúc là một trong những cách tốt nhất để ngăn ngừa tác động xấu của say tàu xe và buồn nôn. Mặc dù bạn có thể nhai trực tiếp, nhưng có nhiều loại thực phẩm bổ sung được làm từ các loại thảo mộc này có sẵn tại các hiệu thuốc mà bạn có thể mua đem theo trước khi đi.

Liệu pháp hương thơm

Một số hương liệu như bạc hà có thể giúp giảm triệu chứng say tàu xe. Nghiên cứu cho thấy rằng việc sử dụng tinh dầu bạc hà và hít chúng vào có thể làm giảm tác dụng phụ của say tàu xe mà không gặp phải rủi ro đáng kể. Để thuận tiện khi di chuyển, bạn có thể hít tinh dầu trực tiếp từ chai hoặc sử dụng vòng cổ tinh dầu.

Tránh xa điện thoại của bạn

Nếu bạn bị say tàu xe, việc đọc sách hoặc nhìn vào các thiết bị có thể trở nên khó khăn. Hiện tượng này xảy ra do sự mất đồng bộ giữa cảm giác từ tai trong và thị giác. Vì vậy, điều quan trọng là tránh tập trung vào các vật thể gần vì điều này có thể làm triệu chứng của bạn trở nên nghiêm trọng hơn.