Camera nhà dân ghi cảnh người đi xe máy tông CSGT ngã gãy chân

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Tô Bá Hoài (20 tuổi, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích.

Hoài điều khiển xe máy tông trúng cán bộ CSGT rồi bỏ chạy. Ảnh cắt từ video clip.

Chiều 11-12, tổ công tác Công an tỉnh Nghệ An thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn tại Km18+300m quốc lộ 46 (thuộc huyện Hưng Nguyên) thì phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy 37M1-944.86 không đội mũ bảo hiểm.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu nam thanh niên dừng xe để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, người này không chấp hành hiệu lệnh mà còn tăng ga tông trúng Thiếu tá Nguyễn Xuân Cảnh (cán bộ Đội CSGT trật tự, Công an huyện Hưng Nguyên) rồi bỏ chạy.

Camera bên quốc lộ ghi lại khoảnh khắc, hành vi của Hoài.

Cú tông mạnh làm Thiếu tá Cảnh ngã xuống vỉa hè, bị gãy chân. Đồng đội đã đến giúp và đưa Thiếu tá Cảnh đi bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Camera nhà dân bên quốc lộ 46 đã ghi lại khoảnh khắc, hành vi nêu trên của nam thanh niên.

Tô Bá Hoài bị bắt giữ.

Ngay sau đó, Hoài đã bị bắt giữ. Kiểm tra cho thấy Hoài không có nồng độ cồn trong hơi thở và không có chất ma túy trong cơ thể.

Sau khi bắt giữ, tổ công tác đã bàn giao Hoài cho Cơ quan CSĐT huyện Hưng Nguyên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

ĐẠI HUỆ