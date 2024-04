Cận cảnh dự án của Tập đoàn Thuận An ở Bắc Giang 17/04/2024 17:47

(PLO)- Tập đoàn Thuận An có hai dự án ở Bắc Giang, một đã hoàn thành còn một đang thi công, có giá trị hơn 1.000 tỷ đồng...

Tập đoàn Thuận An đã trúng nhiều gói thầu xây lắp tại nhiều địa phương trên cả nước với giá trị lớn. Tại Bắc Giang, đơn vị này và liên danh trúng thầu dự án giá trị hơn 1.000 tỉ đồng.

Đó là gói thầu thi công xây dựng dự án cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu, huyện Yên Dũng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư.

Giá trúng thầu gói thầu này là 1.132,7 tỷ đồng. Liên danh thực hiện gói thầu này gồm các công ty Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu 168 Việt Nam, Thương mại và Xây dựng Trung Chính.

Theo phê duyệt, dự án có tổng chiều dài 8,59 km, trong đó phần đường dẫn lên cầu hai bên dài khoảng 7,86 km, công trình cầu Đồng Việt dài khoảng 731,2 m, nối hai tỉnh Bắc Giang và Hải Dương. Dự án được triển khai thi công trong 3 năm (2022-2025), từ nguồn ngân sách tỉnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

Ghi nhận của PLO ngày 16-4 cho thấy, dự án vẫn đang được triển khai, nhiều hạng mục đã hoàn thành. Trên công trường, một số công nhân vẫn đang thi công các hạng mục trên cầu.

Cũng ở Bắc Giang, Thuận An cùng liên danh còn trúng thầu dự án mở rộng cầu Hùng Vương và các tuyến nhánh cũng do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các Công trình giao thông tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư. Liên danh trúng thầu là Công ty CP Phát triển xây dựng và thương mại Thuận An – Công ty CP Đầu tư 379. Gói thầu có giá dự toán hơn 79,7 tỉ đồng, đã hoàn thành và đi vào sử dụng.

Một số hình ảnh do PLO ghi nhận tại dự án cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu: