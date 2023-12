Cần quản lý chặt mô hình cho thuê hộp ngủ

Trong tuần qua, Pháp Luật TP.HCM có bài viết “Vẫn lén cho thuê hộp ngủ vì lợi nhuận cao” thông tin việc các địa phương trên địa bàn TP.HCM dù đã kiểm tra, ngăn chặn, tạm đình chỉ hoạt động nhiều công trình kinh doanh cho thuê dạng hộp ngủ siêu nhỏ, tuy nhiên hiện nay tình trạng trên vẫn còn, đã thu hút sự quan tâm của bạn đọc.

Sau khi bài viết đăng, công an đã kiểm tra, ngăn chặn, tạm đình chỉ hoạt động nhiều công trình kinh doanh dạng hộp ngủ không đảm bảo an toàn.

Một số bạn đọc cho rằng việc kinh doanh cho thuê hộp ngủ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và yêu cầu các cơ quan chức năng nên có giải pháp ngăn chặn. Đồng thời cũng có ý kiến cho rằng nhu cầu về nhà ở của người dân, đặc biệt là những người lao động thu nhập thấp là có thật và cần được hỗ trợ chỗ ở.

Kinh doanh hộp ngủ quá nguy hiểm

Bạn đọc Thanh Thanh ý kiến: “Nhìn những hộp ngủ như vậy quá nguy hiểm không đảm bảo an toàn PCCC và nếu không may gặp sự cố rất dễ xảy ra thảm cảnh như vụ cháy tại chung cư ở Hà Nội vừa qua. Đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát và quản lý chặt những nơi cho thuê hộp ngủ cũng như nhà trọ vi phạm để bảo vệ an toàn cho người thuê. Nếu nơi nào kinh doanh không an toàn nên cấm tuyệt đối”.

“Tôi tính sơ sơ thì một căn nhà hơn 50 m2 sẽ lắp được hơn 10 hộp ngủ, mỗi hộp 2 triệu đồng/tháng. Nếu ta thuê một căn hộ chung cư có diện tích rộng rãi, đảm bảo về an ninh trật tự, PCCC tốt thì chia tiền ra mỗi người một tháng chỉ mất tiền thuê hơn 2 triệu đồng. Tính ra thì tiện lợi hơn ở hộp ngủ nhiều. Ngoài ra, kiểu hộp ngủ này chỉ chủ nhà thu lợi cao, còn người ở thuê thì có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào nếu xảy ra cháy nổ. Cơ quan chức năng cần xem xét có giải pháp, quản lý chặt loại hình kinh doanh cho thuê hộp ngủ vì tiềm ẩn nhiều nguy hiểm về PCCC” - bạn đọc Trang Trần nêu.

Hộp ngủ được cho thuê tại TP.HCM tiềm ẩn nhiều nguy hiểm về PCCC. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Bạn đọc Nguyễn Hạnh bình luận: “Nhìn những hình ảnh cho thuê hộp ngủ, tôi không hiểu tại sao nhiều người lại có thể sinh sống ở một không gian chật hẹp như thế được. Mỗi người chỉ được ở không gian có 2 m2, lại có nơi bố trí từng tầng, nếu xảy ra cháy nổ thì không biết chạy ra đường nào. Theo tôi, để xây dựng và hình thành những nơi này, trách nhiệm là ở chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý chuyên môn”.

Cần phải giải quyết nhu cầu nhà ở

“Thực tế những người lao động nghèo, sinh viên không ai muốn sống trong cái hộp chỉ 2-3 m2. Nhưng vì nhu cầu chỗ ở và giá thuê nên họ cố gắng ở mà thôi. Theo tôi, để xử lý dứt điểm tình trạng cho thuê hộp ngủ kinh doanh không đảm bảo PCCC thì Nhà nước cần phải có giải pháp, kế hoạch xây nhà ở xã hội cho thuê giá rẻ. Một khi được thuê chỗ ở tốt, giá cả hợp lý thì những hộp ngủ như thế này sẽ không còn” - bạn đọc Lý Tân nêu.

Bạn đọc Nguyên Dũng bình luận: “Tôi thấy với mô hình xây phòng nhỏ, hộp ngủ là nhu cầu của người dân thì không nên cấm. Quan trọng là thiết kế kỹ thuật, phương án PCCC ban đầu phải được cơ quan chức năng duyệt qua. Để nếu lỡ có xảy ra cháy nổ thì người ở có phương án thoát thân, đảm bảo được tính mạng của mình”.

“Tôi là người dân ở tỉnh lên TP.HCM lập nghiệp. Lúc trước cả gia đình tôi đã từng sống tại phòng trọ chưa đầy 8 m2. Sống như vậy rất bức bối, tinh thần làm việc cũng bị hạn chế. Thế nhưng, tôi rất may mắn vừa rồi dành dụm được ít tiền mua căn hộ trả góp nên cảm thấy cuộc sống tươi sáng hẳn. Để chất lượng cuộc sống của người lao động được nâng cao thì nhu cầu chỗ ở là rất quan trọng. Vì thế, Nhà nước nên có nhiều chính sách xây dựng nhà ở hoặc nhà cho thuê giá rẻ phù hợp của người lao động có thu nhập thấp. Có chỗ ở thoải mái, tinh thần làm việc phấn chấn, người dân mới cống hiến hết sức mình cho sự phát triển kinh tế của TP” - bạn đọc Thu Ngân ý kiến.

TP.HCM: 531 nhà chung cư vi phạm an toàn PCCC Mới đây, tại Hội nghị trực tuyến sơ kết năm năm thực hiện Chỉ thị 12/CT-UBND, Chỉ thị 04/CT-UBND của UBND TP.HCM và quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy về tăng cường công tác PCCC&CNCH trên địa bàn TP đã có báo cáo về tình hình trong vi phạm nhà chung cư vi phạm PCCC. Thông tin tại hội nghị, Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng PC07, cho biết qua kiểm tra, đánh giá, tổng số nhà chung cư là 1.049 cơ sở, trong đó có 531 nhà chung cư vẫn còn tồn tại một số vi phạm với tổng số là 868 tồn tại trong quá trình hoạt động. Một trong các tồn tại như không đảm bảo về giao thông phục vụ chữa cháy: 95 trường hợp, chiếm tỉ lệ 10,9%; không đảm bảo giải pháp ngăn cháy: 120 trường hợp, chiếm tỉ lệ 13,82%; không đảm bảo điều kiện thoát nạn: 188 trường hợp, chiếm tỉ lệ 21,65%; hệ thống PCCC không hoạt động hoặc hoạt động không đảm bảo: 249 trường hợp, chiếm tỉ lệ 28,68%... NGUYỄN TÂN

VÕ HÀ