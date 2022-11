Cần Thơ: Cử tri mong sớm giải quyết dự án kéo dài 18 năm

(PLO)- Cử tri phường An Khánh, quận Ninh Kiều phản ánh dự án khu dân cư Hồng Quang kéo dài 18 năm, gây bức xúc cho người dân, mong cơ quan chức năng giải quyết sớm cho người dân.

Chiều 3-11, các đại biểu HĐND TP Cần Thơ và quận Ninh Kiều đã đi tiếp xúc cử tri các phường An Hòa, An Nghiệp, An Khánh trước kỳ họp cuối năm tại phường An Khánh.

Tại đây, cử tri Nguyễn Hoài Sang (khu vực 1, phường An Khánh) nêu ý kiến về dự án khu dân cư Hồng Quang thực hiện kéo dài, làm ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Theo cử tri Sang, dự án này kéo dài quá lâu, “treo” 18 năm khiến người dân rất bức xúc. Ông đề nghị đại biểu HĐND quận và TP sớm chỉ đạo và kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết sớm cho người dân.

Trả lời cử tri về dự án này, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Huỳnh Trung Trứ nói: “đúng là dự án khu dân cư Hồng Quang đã kéo dài rất nhiều năm”.

Theo ông Trứ, vấn đề giải quyết bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người dân trong khu vực này cũng rất khó khăn, trải qua rất nhiều năm, chính sách thay đổi rất nhiều.

Hiện nay, quận đang tiếp tục hỗ trợ công ty Hồng Quang để giải quyết công tác giải phóng mặt bằng trước. Sở KH&ĐT cùng các sở ngành đang xem xét cho tiếp tục hay cho thu gọn lại đối với dự án này.

“Cái này chúng tôi sẽ đề xuất với TP để xem năng lực nhà đầu tư như thế nào, khả năng tài chính và khả năng triển khai dự án sắp tới để đề xuất TP xem xét. Nếu không triển khai được hoặc không có khả năng thực hiện thì mạnh dạn đề xuất TP thu hồi lại” – ông Trứ nói.

Cũng theo ông Trứ, những khu vực nào đã triển khai rồi, còn dang dở và còn một số hộ chưa thu hồi mặt bằng xong thì quận cùng công ty tiếp tục thực hiện xong giải phóng mặt bằng để kết nối đồng bộ và xây dựng đồng bộ các hạ tầng trong khu vực này để bàn giao cho quận quản lý và khai thác.

Liên quan giải phóng mặt bằng còn một số hộ chưa dứt điểm xong, và công ty cũng chưa đầu tư xong các hạ tầng cho đồng bộ, chưa bàn giao được.

“Việc này ghi nhận ý kiến bà con cử tri, tôi sẽ tiếp tục theo dõi, đề xuất TP để xử lý trường hợp kéo dài của dự án này” – Chủ tịch quận Ninh Kiều cho hay.

Ông Mai Như Toàn – Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết UBND TP đã có chủ trương thu hồi 1,3 ha của công ty Hồng Quang chưa thực hiện thủ tục liên quan công tác bồi thường và đã giao cho các ngành tham mưu UBND TP ban hành quyết định chính thức thu hồi 1,3 ha này.

Theo ông Toàn, hiện nay còn 9 hộ trong này đang có tranh chấp giữa công ty và các hộ, quận Ninh Kiều đã có chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện giải quyết các vấn đề, chủ yếu liên quan công tác bồi thường từ năm 2013. 9 hộ này nằm ở ngay khu vực giống như “nút thắt” mà không giải quyết chỗ này thì không thể kết nối hạ tầng. Vấn đề của khu dân cư này là trải qua nhiều giai đoạn nên phải giải quyết thận trọng.

Rà soát năng lực các dự án ở Cái Khế Trong phần tiếp xúc buổi sáng với cử tri ba phường Thới Bình, Cái Khế, An Cư, cử tri Lê Thị Thu Hằng (khu vực 3 sông Hậu, phường Cái Khế) phản ánh, khu vực quy hoạch treo nhiều năm liền. Trong khu vực có 5 dự án triển khai rất chậm hoặc không thấy làm gì. Khu vực dù nằm ở trung tâm quận, nhưng cuộc sống người dân ở đây rất khó khăn khổ sở vì hạ tầng chưa được đầu tư, nhà cửa thì không thể sửa chữa, cất mới… Từ đó, cử tri tha thiết mong các cơ quan chức năng xem xét, xử lý dứt điểm cho người dân ổn định cuộc sống. Trả lời cử tri, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Huỳnh Trung Trứ cho biết, dự án ở Cái Khế có chậm so với tiến độ, cùng với đó năm 2020-2021 do tình hình dịch bệnh nên cũng không triển khai được. Theo ông Trứ, năm 2022, có một số dự án TP đang rà soát lại để xem cơ sở pháp lý, tính khả thi, tiến độ triển khai… Trong thời gian rà soát này cũng chưa thực hiện các bước tiếp theo, trong đó thu hồi đất. Ông cho biết, chờ rà soát xong, có ý kiến từng dự án thì quận sẽ tiếp tục triển khai dự án. “Nếu dự án nào mà tính khả thi không cao, năng lực nhà đầu tư không có, triển khai chậm thì chúng tôi cũng mạnh dạn đề nghị TP xem xét để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Tuy nhiên cũng xin chia sẻ, khi đã có quyết định thu hồi đất thì các quyền liên quan của người dân như chuyển nhượng, thế chấp hoặc xây dựng, sửa chữa tạm thời chưa thực hiện được, việc này gây thiệt hại cho người dân rất lớn. Địa phương quản lý để người dân không thay đổi hiện trạng, tránh thiệt hại cho người dân khi thực hiện kiểm đếm đo đạc. Mong bà con cử tri thông cảm với địa phương” – ông Trứ nói.

