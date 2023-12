Cần Thơ đón hơn 5,9 triệu lượt khách du lịch, đạt doanh thu 5.420 tỉ

Ngày 23-12, Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Khách tham quan bè cá tại khu du lịch Cồn Sơn ở Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Theo báo cáo, trong năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng ngành du lịch TP Cần Thơ đã đạt được nhiều kết quả khả quan, sản phẩm du lịch từng bước được đổi mới, nâng cao chất lượng…

Các hoạt động du lịch gắn với các sự kiện, lễ hội văn hóa - thể thao cấp vùng, quốc gia và quốc tế được tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Năm 2023, TP Cần Thơ đón hơn 5,9 triệu lượt khách tham quan, du lịch, tăng 17% so với cùng kỳ. Khách lưu trú đạt hơn 2,9 triệu lượt, tăng 19% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch đạt 5.420 tỉ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các sở, ngành, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo phát triển du lịch đã có những đóng góp tích cực cho ngành du lịch TP trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV

Cạnh đó, ông cũng chỉ ra một số hạn chế, khó khăn nhất định như TP chưa thu hút được nhà đầu tư vào đầu tư các dự án du lịch quy mô đã được phê duyệt. Hạ tầng phục vụ cho phát triển du lịch còn hạn chế. Công tác xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch còn chưa đồng bộ, thiếu sự kết nối.

Công tác bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng, phát triển các khu điểm du lịch đặc trưng, các hoạt động, dịch vụ kinh tế đêm... có bước phát triển nhưng chưa đáp ứng nhu cầu tham quan, mua sắm trải nghiệm của du khách.

Để thực hiện mục tiêu đến năm 2025, ngành ngành du lịch TP Cần Thơ cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Phó Chủ tịch Cần Thơ đã chỉ ra nhiều biện pháp cần thực hiện.

Trong đó, năm 2024, Ban chỉ đạo cần quan tâm ưu tiên thu hút đầu tư theo các lĩnh vực chuyên ngành để hỗ trợ phát triển du lịch; tập trung xây dựng và phát triển loại hình, sản phẩm du lịch phù hợp với tiềm năng và định hướng phát triển của TP và các loại hình vui chơi giải trí hiện đại, cao cấp. Xây dựng, đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm, đa dạng hóa dịch vụ, sản phẩm du lịch, thu hút khách du lịch chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú.

Cùng với đó, huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch; hình thành các tuyến du lịch liên vùng, đa dạng điểm đến; chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, phát triển du lịch thông minh…

Năm 2024 phấn đấu doanh thu du lịch đạt 6.000 tỉ Theo kế hoạch, năm 2024, ngành du lịch Cần Thơ phấn đấu đạt 6,1 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch, trong đó khách du lịch lưu trú đạt 3,1 triệu lượt. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 6.000 tỉ. Cùng với đó, Cần Thơ sẽ tổ chức và tham gia xúc tiến, quảng bá du lịch trong nước tại Tây Nguyên, TP.HCM, Hà Nội, Quảng Ninh và ngoài nước gồm thị trường Trung Quốc, Campuchia, Úc.

NHẪN NAM