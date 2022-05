Cần Thơ: Lý do cầu Trần Hoàng Na chậm tiến độ 1 năm

Ngày 24-5, Thường trực HĐND TP Cần Thơ có buổi làm việc với Ban QLDA ODA TP Cần Thơ về tình hình thực hiện dự án cầu Trần Hoàng Na thuộc Dự án Phát triển Thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị - Dự án 3).

Báo cáo với Thường trực HĐND TP, ông Bùi Thái Thượng – Giám đốc Ban QLDA ODA TP Cần Thơ cho biết dự án cầu Trần Hoàng Na đang chậm tiến độ 1 năm.

Theo đó, dự án cầu Trần Hoàng Na được khởi công vào tháng 9-2020, đơn vị thi công là Liên doanh Tổng công ty xât dựng Công trình giao thông 1 – Công ty CP và công ty CP Cầu 14.

Về mặt bằng, tổng diện tích đất thu hồi là 3ha (trong đó đất giao thông 0,79 ha, hộ dân 2,23 ha) với 110 hộ dân bị ảnh hưởng và đã thực hiện chi trả 100%. Tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt là 847 tỉ đồng, đã giải ngân nguồn vốn hơn 303 tỉ đồng; lũy kế giá trị thực hiện đến nay hơn 438,4 tỉ đồng.

Theo hợp đồng, thì đến 30-6 này sẽ hết thời gian thực hiện, tuy nhiên đến nay tiến độ dự án chỉ đạt 60% khối lượng, so với kế hoạch chậm tiến độ 36,84%.

Nói về nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ dự án, ông Thượng cho biết do nhà thầu chưa có kế hoạch triển khai 40% vòm thép còn lại, hạng mục điện chiếu sáng, cây xanh, lót gạch vĩa hè, lan can cầu, bê tông nhựa, sơn kẻ đường ... Chậm 12 tháng so với tiến độ hợp đồng, trong đó có 3 tháng phòng chống dịch COVID 19 và 9 tháng nhà thầu chậm tiến độ.

Bên cạnh đó năng lực tài chính của nhà thầu chính (CIENCO 1) hạn chế, khó khăn ảnh hưởng kế hoạch triển khai gói thầu. Giá vật liệu tăng cao cũng là một trong nhưng nguyên nhân ảnh hưởng đến kế hoạch huy động tài chính, vật tư thi công của nhà thầu.

Ban Quản lý dự án ODA đã nhiều lần tổ chức cuộc họp với nhà thầu và cùng nhiều văn bản cảnh cáo nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhưng tiến độ triển khai đến nay vẫn chưa tiến triển.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban đô thị HĐND TP Cần Thơ bày toả lo lắng về năng lực nhà thầu, cũng như tiến độ, dự án sẽ hoàn thành khi nào.

“Hôm qua chúng tôi có đi khảo sát công trình cầu Trần Hoàng Na, ở bờ quận Ninh Kiều thì công nhân rất ít, lèo tèo vài người thì khi nào mới xong. Cầu Trần Hoàng Na có ý nghía rất lớn đối với thành phố nên nhân dân cũng rất kỳ vọng nhưng liệu khi Hiệp định có được gia hạn không, trường hợp được gia hạn được gia hạn thêm 1 năm thì nhà thầu có đảm bảo thực hiện đúng tiến độ” – ông Dũng đặt vấn đề.

Giải trình về vấn đề này, ông Thượng cho biết chắn chắn Hiệp định vay vốn ODA sẽ được gia hạn thêm 1 năm và nhà thầu cũng có cam kết sẽ thực hiện hoàn thành dự án trong tháng 5-2023.

“Tiến độ thực hiện chậm hiện nay chủ yếu sản xuất 40% dầm vòm thép còn lại, trường hợp nhà thầu tiếp tục chậm thực hiện thì Ban QLDA phạt hợp đồng đối với nhà thầu theo phương châm “chậm ngày nào, phạt ngày đó”. Còn nhà thầu tiếp tục chậm tiến độ Ban Quản lý dự án cắt chuyển khối lượng cho thành viên liên danh thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án” – Giám đốc Ban QLD ODA TP Cần Thơ cam kết.

Ông Nguyễn Xuân Hải - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Cần Thơ ghi nhận nỗ lực của Ban QLDA ODA TP trong việc thực hiện các dự án được giao. Tuy nhiên ông Hải lưu ý Ban cần phải quyết liệt xử lý nhà thầu chậm tiến độ.

"Cần phải có biện pháp mạnh xử lý nhà thầu, đã có nhiều lần nhưng cũng chỉ cảnh cáo là không được, cảnh cáo lần này rồi thì lần sau phải có biện pháp mạnh hơn như xử phạt gì đó theo cam kết hợp đồng hoặc cắt luôn chuyển sang đơn vị khác làm. Khi thực hiện các hợp đồng với nhà thầu cũng phải làm đúng quy định về đấu thầu, đồng thời xử lý nghiêm các cá nhân đơn vị nếu có vi phạm. Về phía UBND TP cũng phải thường xuyên chỉ đạo, giám sát và kịp thời tháo dỡ khó khăn đối với các dự án do Ban ODA thực hiện, kiên quyết xử lý tập thể cá nhân thực hiện chưa tốt" - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Cần Thơ lưu ý.