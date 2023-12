Cần Thơ: Phát hiện số lượng lớn phụ tùng xe máy không rõ nguồn gốc

Ngày 26-12, Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Cần Thơ vừa phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm của các cơ sở sửa chữa, độ xe trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra 4 hộ kinh doanh phụ tùng mô tô gồm: Hộ kinh doanh Đồ chơi xe máy Tuấn (số 64 Lý Tự Trọng, phường An Cư); hộ kinh doanh Đồ chơi xe máy Thi Nhân (số 233/34/12A Nguyễn Văn Cừ, phường An Hoà); hộ kinh doanh Hải đồ chơi xe kiểng 2 (số 126B, đường Mậu Thân, phường An Nghiệp) và hộ kinh doanh Kiến Bo (số 96/4C, Nguyễn Thần Hiến, phường An Cư).

Lực lượng Công an kiểm tra các hộ kinh doanh phụ tùng xe máy. Ảnh: CACC

Công an phát hiện số lượng lớn phụ tùng xe máy không rõ nguồn gốc.

Qua kiểm tra công an phát hiện và tạm giữ 129 thùng chứa đựng phụ tùng xe mô tô các loại không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổng trị giá hàng hoá tạm giữ khoảng 570 triệu đồng.

Ngoài ra, các hộ kinh doanh này còn vi phạm khi thiết lập ứng dụng Facebook tên tài khoản “Đồ chơi xe máy tuấn cần thơ”, "Đồ chơi xe máy thi nhân", “Đồ chơi xe máy Hải”, “Đồ chơi xe kiểng cần thơ 0909966899” để bán hàng mà không thông báo ứng dụng bán hàng với cơ quan quản lý có thẩm quyền theo quy định.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

