Cần Thơ ra quân kiểm tra quán karaoke, vũ trường

Ngày 14-9, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) TP Cần Thơ thành lập đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh dịch vụ karaoke và vũ trường trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy đa số các quán kinh doanh karaoke chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, như có bố trí lối thoát hiểm, có bố trí hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC)...

Tuy nhiên, qua kiểm tra, đoàn phát hiện vẫn còn tồn tại một số hạn chế, cụ thể, các cơ sở chưa đấu nối hệ thống báo cháy với hệ thống âm thanh. Việc này nhằm mục đích khi có xảy ra sự cố, hệ thống báo cháy hoạt động sẽ tự động ngắt hệ thống điện của thiết bị âm thanh, giúp đảm bảo an toàn hơn.

Cạnh đó, đoàn kiểm tra cũng nhắc nhở các cơ sở kinh doanh cần tạo cần tạo thông thoáng tại các lối đi, bổ sung một số thiết bị thoát hiểm khẩn cấp như búa, xà beng... Ngoài ra, phải trang bị mặt nạ lọc độc theo quy định để phòng trường hợp không may xảy ra cháy nổ.

Đối với một vài cơ sở còn thiếu hợp đồng kinh doanh với nhân viên, đoàn đã nhắc nhở và hướng dẫn phải thực hiện đầy đủ theo quy định. Đồng thời, phải hướng dẫn nhân viên phục vụ sử dụng tốt các thiết bị PCCC.

Tại các nơi đến kiểm tra, đoàn cũng đã tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu các cơ sở kinh doanh chấp hành tốt về thời gian hoạt động, bản quyền tác giả, an toàn lao động, tệ nạn xã hội...

Theo ông Trương Hoàng Em, Phó Chánh Thanh tra Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ, đối với các hạn chế ghi nhận tại một vài cơ sở, đoàn đã lập biên bản và cho cam kết khắc phục. Đoàn sẽ tiến hành tái kiểm tra, nếu vẫn còn phát hiện vi phạm, không khắc phục thì sẽ xem xét xử lý theo quy định, trong đó, hình thức nặng nhất là tạm đình chỉ hoạt động.

Trước đó, UBND TP Cần Thơ đã có Công văn gửi Công an TP, các Sở VH-TT&DL, Công thương, Xây dựng, LĐ-TB&XH và UBND các địa phương yêu cầu tăng cường công tác PCCC, bảo đảm an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh karaoke. Đồng thời, tổ chức tổng kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn, xử phạt nghiêm minh và kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện về PCCC, đảm bảo an ninh trật tự.

Trong Công văn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke. Có chế tài, xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương nếu để cơ sở kinh doanh karaoke không đủ điều kiện, không phép hoạt động.

Một số hình ảnh ghi nhận cùng đoàn kiểm tra trong ngày 14-9: