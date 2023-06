(PLO)- Ngày 26-6, Công ty Phú Mỹ Hưng phát đi cảnh báo tình trạng giả mạo thương hiệu Phú Mỹ Hưng; đồng thời khẳng định đây là những thông tin không đúng nhằm lừa dối, gây nhầm lẫn cho khách hàng, cư dân, cộng đồng.

Thời gian qua, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng (gọi tắt là Công ty Phú Mỹ Hưng), chủ đầu tư Khu đô thị Phú Mỹ Hưng nhận nhiều thông tin phản ánh của khách hàng, cư dân và đối tác về việc bị nhiều tổ chức, cá nhân xưng danh là nhân viên Công ty Phú Mỹ Hưng gọi điện, nhắn tin mời tham dự sự kiện tại quận Bình Thạnh, Tân Phú, Tân Bình… với nội dung giới thiệu “đây là chương trình tri ân dành cho cư dân, khách hàng, đối tác Phú Mỹ Hưng, kèm theo đó là lời hứa tặng quà giá trị như vàng, voucher du lịch, mua sắm…”.

Công ty Phú Mỹ Hưng khẳng định không tổ chức hay liên kết với bất kỳ tổ chức/công ty/sàn giao dịch bất động sản (BĐS) khác thực hiện các hoạt động tri ân, tặng quà hoặc giới thiệu sản phẩm… tại các địa điểm nói trên.

Mọi sự kiện, hoạt động chăm sóc khách hàng của Công ty Phú Mỹ Hưng chỉ tổ chức tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP.HCM), ở các địa điểm gồm:

* Sàn giao dịch BĐS Phú Mỹ Hưng: 801 Nguyễn Văn Linh, Quận 7;

* Phú Mỹ Hưng Sales Gallery: Lô M3, đường Trần Văn Trà, Quận 7;

* Hoặc tại các dự án thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng như: The Peak (Midtown), The Antonia, Phu My Hung The Horizon.

Thông tin về dự án hay các thông báo, sự kiện… của Phú Mỹ Hưng sẽ được phổ biến bởi đội ngũ tư vấn viên đang làm việc tại Sàn giao dịch BĐS Phú Mỹ Hưng, cũng như cập nhật thường xuyên trên các cổng thông tin chính thức, được xác thực của Công ty Phú Mỹ Hưng gồm:

- Website: https://phumyhung.vn;

- Facebook: https://phumyhung.vn/fb; https://www.facebook.com/phumyhung.1993

- Zalo: https://phumyhung.vn/zalo;

- Youtube: https://phumyhung.vn/youtube;

- App Phú Mỹ Hưng.

Hiện nay, các thủ đoạn giả mạo thương hiệu, nhãn hiệu, thông tin doanh nghiệp để lừa đảo do các đối tượng trục lợi bất chính thực hiện ngày càng nhiều và có diễn biến phức tạp. Sự việc này không chỉ làm ảnh hưởng đến thương hiệu của doanh nghiệp mà còn xâm phạm, ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng. Vì vậy, công ty Phú Mỹ Hưng trân trọng thông báo đến quý khách hàng, cư dân, đối tác và cộng đồng hãy cảnh giác nhằm tránh rủi ro, tổn hại đến quyền lợi của bản thân, gia đình từ những hành động mạo danh thương hiệu Phú Mỹ Hưng nêu trên.

Trong trường hợp quý khách cần tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ, các hoạt động, sự kiện liên quan của công ty Phú Mỹ Hưng, xin vui lòng liên hệ:

- Hotline: (028) 5411 8888 – (024) 3936 2640

- Email: phumyhung@phumyhung.vn

- Sàn giao dịch BĐS Phú Mỹ Hưng: Cao ốc Lawrence S. Ting, 801 đại lộ Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP.HCM; hoặc Tầng 8 Tòa nhà TNR, 54 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Công ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng (Phu My Hung Development Corporation, gọi tắt là Công ty Phú Mỹ Hưng, Phu My Hung Corp.) được thành lập vào ngày 19-5-1993, là liên doanh giữa Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC – Việt Nam, tên cũ là Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận) và Công ty Phú Mỹ Hưng Asia Holdings (tên cũ là tập đoàn CT&D – Đài Loan). Tại khu Nam TP.HCM, Công ty Phú Mỹ Hưng có nhiệm vụ xây dựng đại lộ Nguyễn Văn Linh và 5 cụm đô thị A, B, C, D, E dọc theo tuyến đường này. Sau 30 hoạt động, Công ty Phú Mỹ Hưng đã hoàn tất xây dựng đại lộ Nguyễn Văn Linh dài 17,8 km, lộ giới 120 nối từ đường Huỳnh Tấn Phát tới QL1A và đang phát triển khu A rộng 433 hecta mang tên đô thị Phú Mỹ Hưng. Đây là khu đô thị được đánh giá hiện đại bậc nhất Việt Nam với hệ thống hạ tầng đồng bộ, tiện ích dịch vụ đa dạng, đáp ứng nhu cầu không gian sống, làm việc, học tập, mua sắm, giải trí… chất lượng cao của cộng đồng cư dân trong và ngoài nước.

