Tối ngày 2-10, theo nguồn tin của PLO.VN, công an Đồng Nai phối hợp với Công an tỉnh Long An, Công An TP.HCM đã bắt giữ nghi can Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, quê tỉnh Long An) để điều tra về hành vi bắt cóc trẻ em.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 16 giờ tại phường 6, TP Tân An (Long An) xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em.

Nghi can Sơn bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: VH.

Ngay sau khi nhận được thông tin, công an tỉnh Long An nhanh chóng vào cuộc truy bắt nghi can.

Sau khi xác định nghi can đi trên ô tô cùng bé gái bị bắt cóc chạy về hướng TP.HCM nên công an tỉnh Long An đã báo công an TP.HCM, công an Đồng Nai phối hợp chặn bắt.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, công an tỉnh Đồng Nai nhận được thông tin nghi can lái xe đi theo hướng quốc lộ 20 về tỉnh Lâm Đồng nên đã bố trí lực lượng chốt chặn bắt giữ.

Khi chiếc ô tô của nghi can đến địa bàn huyện Tân Phú (Đồng Nai) thì cảnh sát vây bắt khống chế.

Hiện cơ quan công an đang đưa nghi can về trụ sở để điều tra làm rõ.

Thông tin ban đầu nghi can là người có quen biết với gia đình cháu bé. Do nợ nần nên đã bắt cóc đứa trẻ. Trên đường bỏ trốn Sơn khai đã gửi bé gái tại một khách sạn ở TP.HCM.

V. Hội - H. Du - V. Tùng