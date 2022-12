Cảnh sát bắt 2 tên cướp nguy hiểm vùng giáp ranh

(PLO)- Hai tên cướp đi xe máy tấn công một phụ nữ để cướp tài sản khiến nạn nhân bất tỉnh, chấn thương sọ não.

Ngày 24-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ Hồ Văn Phương (24 tuổi, quê Kiên Giang) và Nguyễn Quốc Huy (23 tuổi, quê Cần Thơ) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đây là hai nghi can gây ra hàng loạt vụ cướp vùng giáp ranh giữa Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Vân Anh (ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai) trên đường đi làm về nhà thì bị hai thanh niên chạy xe máy tấn công, cướp chiếc điện thoại rồi tẩu thoát. Nạn nhân bị bất tỉnh, chấn thương sọ não, được đưa đi cấp cứu sau đó.

Nhận được thông tin, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo lực lượng truy bắt hung thủ.

Tối 23-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Long Thành và Công an thị xã Phú Mỹ bắt khẩn cấp hai nghi can Phương và Huy khi đang trốn ở một phòng trọ thuộc phường Phước Mỹ (thị xã Phú Mỹ).

Bước đầu, Phương và Huy khai nhận, đã thực hiện tám vụ cướp ở khu vực giáp ranh giữa Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.

VŨ HỘI