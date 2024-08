79 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN (19-8-1945 _ 19-8-2024) Cảnh sát Cơ động hành quân đến với người dân vùng khó khăn 15/08/2024 06:06

(PLO)- Ngoài thực hiện các nội dung huấn luyện và hoạt động nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với chính quyền và nhân dân các xã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa.

Nhằm đổi mới, đa dạng hóa công tác huấn luyện trên nhiều địa hình, địa bàn gắn với thực hiện các hoạt động dân vận, từ năm 2023 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức nhiều đợt hành quân đến các vùng khó khăn, phức tạp về an ninh trật tự để hỗ trợ người dân.

Đến nay, đơn vị đã cử 317 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng với hơn 400 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân tại địa bàn đóng quân tổ chức nhiều hoạt động tại sáu xã gồm Hùng Lợi (huyện Yên Sơn), Thượng Nông (huyện Na Hang), Yên Lâm (huyện Hàm Yên), Tri Phú (huyện Chiêm Hóa), Yên Phú (huyện Hàm Yên) và Đông Thọ (huyện Sơn Dương).

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tuyên Quang giúp đồng bào H’Mông tại thôn Tân An thu hoạch mía. Ảnh: PV

Nhiều hoạt động dân vận ý nghĩa

Tại xã Hùng Lợi, cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp, giúp đỡ người dân thôn Lay vận chuyển vật liệu, vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh ở nhiều tuyến đường nông thôn; hỗ trợ xây dựng công trình vệ sinh cho chín hộ gia đình ở thôn Đồng Trang.

Ở xã Thượng Nông, đơn vị tổ chức tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền và người dân sửa chữa, mở rộng ba tuyến đường dân sinh tại các thôn Luông, Bản Khẻ; dựng, lợp một nhà bếp cho hộ người H’Mông tại thôn Nà Cào; đào hố, chôn cột, kéo đường điện cho công trình thắp sáng đường quê tại thôn Đống Đa 2.

Đồng thời, các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã sửa chữa, cải tạo, khơi thông cống rãnh, đào hố, trồng hoa trên các tuyến đường vào khu sản xuất và tuyến đường liên thôn của xã; phát quang vệ sinh, dọn dẹp nhà văn hóa thôn tại xã Yên Lâm.

Các cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tuyên Quang giúp nhân dân. Ảnh: PV

Tại xã Tri Phú, đơn vị hỗ trợ đào hố, lắp đặt ống cống bê tông nhà vệ sinh cho ba hộ gia đình; hỗ trợ một hộ gia đình di chuyển đến địa điểm mới ở thôn Khuôn Làn. Trong đó, phối hợp với người dân di chuyển, lắp đặt mương dẫn nước tại thôn Bản Tù; cùng với giáo viên trường mầm non tổng vệ sinh, sắp xếp dụng cụ học tập, đồ chơi, làm vườn rau cho các học sinh ở thôn Khuổi Pậu.

Đơn vị cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường tại thôn 2 Thống Nhất và xóm Gò Đá ở xã Yên Phú, giúp sáu hộ dân người dân tộc H’Mông tại thôn Tân An thu hoạch mía với diện tích khoảng 8 ha tại xã Đông Thọ.

Trước những hành động ý nghĩa, ấm áp của các chiến sĩ CSCĐ, ông Lý Văn Súa (54 tuổi, người dân tộc H’Mông), Trưởng thôn Tân An, thay mặt bà con gửi thư cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ của đơn vị không ngại khó khăn, phối hợp, giúp đỡ người dân có cuộc sống ổn định và tốt hơn.

Nhiều phần quà trao đến các gia đình khó khăn

Trong các đợt hành quân, đơn vị CSCĐ đã thăm hỏi, tặng 14 suất quà với tổng giá trị hàng chục triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với cách mạng.

Đơn vị tổ chức trao hàng chục phần quà cho những gia đình khó khăn. Ảnh: PV

Đơn vị cũng phối hợp với Ngân hàng TMCP Liên Việt tổ chức trao hai suất quà cho hai người cao tuổi và 18 suất quà (mỗi suất quà là một chăn ấm, thực phẩm) cho 18 hộ gia đình, 30 áo ấm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn… tại xóm Gò Đá, xã Yên Phú.

Tiếp đó, tại thôn 3 Thống Nhất, xã Yên Phú, đơn vị đã trao 12 suất quà cho 12 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng giá trị gần 30 triệu đồng; treo, tặng 10 lá cờ Tổ quốc cho các trường tiểu học và nhà văn hóa thôn.

Ngoài ra, các cán bộ, chiến sĩ còn tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao với những đoàn thể xã, khối trường học và người dân. Từ đó, góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết giữa Công an tỉnh Tuyên Quang nói chung và cảnh sát cơ động công an tỉnh nói riêng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn.

Ông Lương Xuân Hướng, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Nông, cho biết đây là những hoạt động hết sức ý nghĩa với bà con nhân dân, thể hiện sự đoàn kết, chia sẻ, đồng cảm, cổ vũ và động viên bà con tích cực xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tuyên Quang giao lưu văn hóa, văn nghệ với nhân dân. Ảnh: PV

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Yên Lâm Vũ Văn Quyền, các hoạt động tại xã của các chiến sĩ cảnh sát cơ động đã góp phần tăng cường quan hệ gắn bó giữa công an với người dân. Đây là cơ hội để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, gắn với “hình ảnh đẹp về chiến sĩ CSCĐ Công an tỉnh Tuyên Quang vì nhân dân phục vụ".