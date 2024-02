Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Dương xử phạt hơn 3 tỉ đồng lỗi vi phạm nồng độ cồn dịp Tết

Ngày 12-2 (mùng 3 Tết), Công an tỉnh Bình Dương cho biết lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh vẫn đang trực chiến 100% đảm bảo tình hình ANTT và ATGT.

Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Bình Dương xử lý nhiều trường hợp vi phạm về nồng độ cồn trong dịp Tết. Ảnh: ĐT

Theo số liệu thống kê, từ ngày 7-2 (28 Tết) đến nay qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh Bình Dương đã phát hiện và xử lý tổng số hơn 1.325 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 4,4 tỉ đồng; tước giấy phép lái xe 514 trường hợp; tạm giữ 706 phương tiện (25 ô tô, 681 mô tô).

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, so với thời gian cùng kỳ (Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023), số xử lý vi phạm tăng hơn 600%.

Các lỗi vi phạm chủ yếu là: vi phạm về tốc độ, vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm về “cơi nới” thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ. Trong đó, lỗi vi phạm về nồng độ cồn là nhiều nhất với 603 trường hợp, phạt tiền hơn 3,2 tỉ đồng.

Trước đó, theo chỉ đạo của Bộ Công an và giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ trực chiến 100% quân số; ra quân thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo cho người dân đi lại an toàn, vui xuân, đón Tết (từ ngày 8-2 (29 tết) đến hết ngày 14-2 (mùng 5 tết)).

Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các lực lượng khác tổ chức tuần tra khép kín “xuyên đêm, xuyên Tết” 24/24, trên các tuyến giao thông trọng điểm, phức tạp để tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Đặc biệt, tập trung kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ đối với phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách, ô tô cá nhân.

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ chủ động các phương án phân luồng từ xa, kịp thời điều tiết khi lưu lượng phương tiện đông để hạn chế tối đa ùn tắc giao thông, không để ùn tắc kéo dài.

CSGT TP.HCM sẽ kiểm tra nồng độ cồn xuyên tết (PLO)- Phòng CSGT, Công an TP.HCM duy trì hoạt động kiểm tra, xử phạt nồng độ cồn, ma tuý, xử lý vi phạm qua hình ảnh.

LÊ ÁNH