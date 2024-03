Ngày 11-3, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa có báo cáo vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn giữa xe khách và xe tải khiến hai người tử vong.

Như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, khoảng 19 giờ 40 ngày 10-3, anh Lê Hoàng Quân (51 tuổi, ngụ huyện Đắk Mil, Đắk Nông) điều khiển xe khách 51B-261.49 trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn theo hướng Quảng Trị vào Đà Nẵng, đến đoạn qua xã Phong Sơn, huyện Phong Điền đã xảy ra tai nạn với xe tải 75C-016.91 do anh Phan Đình Thành (38 tuổi, ngụ TP Huế, Thừa Thiên-Huế) điều khiển.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải chạy trước bị nổ vỏ nên dừng khẩn cấp trên cao tốc, còn xe khách chạy phía sau nên bị bất ngờ, tài xế Quân đánh lái lách được phần đầu nhưng phần đuôi va vào xe tải.

Nguyên nhân ban đầu do tài xế xe khách không chú ý quan sát, còn tài xế xe tải khi đỗ xe chiếm một phần đường không đặt ngay biển báo nguy hiểm theo quy định dẫn đến tai nạn giao thông trên cao tốc. Hai tài xế đều không có nồng độ cồn và ma túy.

Vụ tai nạn khiến vợ chồng anh Cụt Văn Sơn và chị Cụt Thị Phong (cùng ngụ huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) tử vong. Còn 9 người khác bị thương là Linh Văn Khăm (23 tuổi), Lương Thị Bích (23 tuổi), Linh Thanh Trung (hai tuổi), Cụt Văn Xuân (27 tuổi), Cụt Văn Nam (một tuổi), Cụt Văn Xuân (32 tuổi), Cụt Văn Huyên (25 tuổi), Cụt Thị Phuôn (27 tuổi), Lương Thị Khách (24 tuổi, cùng ngụ Nghệ An).

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm ATGT, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên cao tốc.



Những người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại BV Trung ương Huế; số hành khách còn lại được đưa đến nơi nghỉ ngơi tạm thời để hỗ trợ xe tiếp tục hành trình. Đa số người gặp nạn đều đến từ huyện Kỳ Sơn, Nghệ An là những lao động nghèo vào các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Kon Tum để cạo mủ cao su.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng càng đau xót hơn khi phát hiện trong hành lý của chị Cụt Thị Phong giấy chứng sinh của con trai chào đời vào tháng 8-2023.

Anh Cù Văn Tuyền (22 tuổi, ngụ xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) kể lại khi mọi người thiu thiu ngủ bỗng nghe tiếng ầm, xe rung chuyển, mọi người cũng hét lên thất thanh.

“Mọi người khóc, hoảng sợ, nháo nhác. Lúc xuống xe thì thấy vợ chồng anh Sơn nằm giữa đường, mọi người không tin đó là sự thật” - anh Tuyền cho biết.

Theo anh Tuyền, vợ chồng anh Sơn có hoàn cảnh rất khó khăn, mới có con bảy tháng tuổi nhưng phải gửi ở nhà cho ông bà để vào Bình Phước xin cạo mủ cao su thuê.

Sớm ban hành chỉ thị về kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện nêu rõ thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Hòa Liên, làm nhiều người thương vong.

Thủ tướng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng gửi lời thăm hỏi chu đáo và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân.

Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tập trung cứu chữa người bị nạn; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân; chủ trì tổ chức hội nghị đánh giá nguyên nhân, triển khai các giải pháp khắc phục bất cập...

Bộ Công an được giao chỉ đạo Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế và công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định. Bộ GTVT chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, tăng cường tổ chức giao thông hợp lý trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Hòa Liên...

Ủy ban ATGT Quốc gia được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ GTVT xây dựng chỉ thị của Thủ tướng để chỉ đạo các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt trong thời gian tới, báo cáo Thủ tướng trước ngày 25-3.

VIẾT LONG