Cấu kết với cán bộ địa chính đo khống 159 ha đất, đem bán hơn 22 tỉ đồng

Ngày 11-7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Trung (42 tuổi, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, tháng 3-2016, Trung cấu kết với Nguyễn Đăng May, cán bộ địa chính huyện Đại Lộc và Lương Đức Diệp, cán bộ địa chính xã Đại Hồng đến khu vực đất rừng tại thôn Ngọc Kinh Đông, xã Đại Hồng để đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mặc dù, bản thân Trung không có đất tại đây nhưng đã thuê người phát ranh giới và chỉ cho May, Diệp đo đạc tổng cộng 159ha đất rừng.

Quá trình đo đạc, May hướng dẫn Trung nhờ nhiều người đứng tên, mỗi người không quá 30ha theo quy định thì mới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trung đã nhờ bảy hộ dân là bà con, anh em trong gia đình lập hồ sơ, đứng tên chủ sở hữu bảy thửa đất như hướng dẫn của May, đồng thời cung cấp các thông tin cá nhân của của các hộ dân này để May lập hồ sơ, tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 17-3-2017, UBND huyện Đại Lộc cấp bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bảy hộ dân tại thôn Ngọc Kinh Đông, xã Đại Hồng với tổng diện tích 159ha, loại đất rừng sản xuất.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận, năm 2018 Trung bán các thửa đất này cho ba người ở TP.HCM để chiếm đoạt 22,2 tỉ đồng.

