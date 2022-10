Cha con diễn viên Công Hậu bán đất làm phim

(PLO)- Diễn viên Công Hậu và con trai - đạo diễn trẻ Nhất Duy “liều mạng” khi bán đất để làm phim Virus cuồng loạn, ra mắt khán giả đúng dịp Halloween.

Virus cuồng loạn, bộ phim chiếu rạp đầu tay của đạo diễn trẻ Nhất Duy - con trai diễn viên Công Hậu và nghệ sĩ lồng tiếng Bích Ngọc, sắp sửa ra mắt như một định mệnh gắn với tựa đề Virus cuồng loạn.

Cuộc dấn thân lý thú của cha con Công Hậu

Phim điện ảnh chiếu rạp Virus cuồng loạn chỉ quay trong hai tháng, từ cuối năm 2019 nhưng làm hậu kỳ rất công phu đến tám tháng. Nhất Duy chia sẻ anh phải nhờ đến ba êkíp làm hậu kỳ trong suốt thời gian dịch bệnh COVID-19.

“Suốt 8-9 tháng liền, mỗi ngày tôi đều thấy Nhất Duy cặm cụi sửa đi sửa lại từng khuôn hình, từ sáng sớm đến tối mịt. Tội nghiệp thằng nhỏ đam mê làm phim như ba nó hồi trẻ. Còn tôi thì quay qua quay lại, tính tới tính lui thấy mất khoảng… 8 tỉ đồng cho bộ phim. Tốn nhiều tiền quá nhưng tôi sướng!” - diễn viên Công Hậu tâm sự.

Công Hậu hài hước nói anh phải bán mấy lứa heo để gom tiền cho Nhất Duy làm phim. Cậu con trai cười: “Ba tôi đùa cho vui đó. Ba bán miếng đất, con bán miếng đất làm phim cho đã. Nhớ lại từ hơn hai năm trước cho đến khi có Virus cuồng loạn, ngẫm thấy ba con tôi liều mạng thật”.

Nhất Duy kể ngay từ thời còn là sinh viên Trường Sân khấu - Điện ảnh, anh đắm đuối với những bộ phim về zombie như Alive, Train To Busan, Penisula (Hàn Quốc), I am A Hero (Nhật Bản), Fear The Walking Dead (Mỹ)… Chàng sinh viên mất ăn mất ngủ với ý tưởng ấp ủ một bộ phim về zombie mang thương hiệu Việt Nam. Lẳng lặng, Nhất Duy vừa miệt mài viết kịch bản vừa “âm mưu” thuyết phục ba đồng hành làm phim với mình. Thi thoảng, Nhất Duy đưa những phim ảnh về zombie, về xung đột đậm chất hành động trong xã hội hiện đại cho ba xem. Mưa dầm thấm lâu, một hôm Nhất Duy đưa kịch bản anh viết nhờ ba góp ý, cứ ngỡ Công Hậu gạt đi…

Nhà sản xuất Công Hậu tiết lộ chủ đề chính của phim là xác sống zombie nhưng lồng trong mạch phim kinh dị này là những lát cắt nhẹ nhàng, rất đời thường.

Phim nói về chuyện an toàn thực phẩm, xảy ra đâu đó trong đời sống hằng ngày như chia sẻ của Công Hậu: “Có những người tham lam, không nghĩ đến lợi ích của cộng đồng, làm ra thức ăn bẩn gây bệnh. Tôi đau lòng lắm khi biết rất nhiều người trẻ, chỉ mới 30-40 tuổi đời đã mất vì ung thư, một phần từ nguyên nhân này. Chúng tôi muốn lên án cái xấu, muốn góp một tiếng nói để cuộc sống này tốt đẹp, tử tế hơn”.

“Ra phim trường, không có cha con gì hết”

Virus cuồng loạn ban đầu có tựa phim Những thước phim kỳ lạ. Bộ phim chọn bối cảnh quay ở Lâm Đồng, Bình Phước, có khi chỉ dựng một cảnh làng dân tộc đã mất ngót nghét 600 triệu đồng. Đoàn làm phim cố định có khoảng gần 100 người, lúc đông nhất có thêm 50 bạn trẻ vào vai zombie quay các đại cảnh.

Mỗi ngày, ba tổ hóa trang phải dậy từ lúc 5 giờ sáng, tạo hình cho mỗi zombie mất khoảng 20 phút, quay xong vài cảnh đã lại nghe tiếng gà gáy. Chi phí tiền ăn ở cho hơn 100 người, mỗi tháng cha con Công Hậu mất cả tỉ bạc.

Vài nét về Virus cuồng loạn Bộ phim dài 75 phút về xác sống zombie, lấy bối cảnh một đoàn làm phim ở cao nguyên bất ngờ xảy ra đại dịch zombie, khi các thành viên bị ngộ độc từ thực phẩm không rõ nguồn gốc. Đoàn làm phim mắc nạn trên vùng núi cao buộc phải dùng mọi cách ra sân bay tìm đường sống. Trong sự giải thoát đại nạn zombie, người ta toan tính, giẫm đạp lẫn nhau để sinh tồn ở bước đường cùng. Bộ phim đồng thời lên án những người bỏ qua đạo đức kinh doanh, vì tiền mà không quan tâm đến an toàn thực phẩm, gây tác hại đến cuộc sống chung. Từ thực tế ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 vừa xảy ra, những nhà làm phim muốn truyền tải đến khán giả thông điệp về ý thức bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Hỏi đạo diễn trẻ có ngại ngùng ở lần đầu tiên làm phim chiếu rạp, có tin tưởng sốt vé không, có chắc ăn không, Nhất Duy mỉm cười chưa kịp nói, nghệ sĩ Công Hậu đã nói thay: “Tôi nghĩ không chỉ cha con tôi làm phim mà bất kỳ nhà sản xuất nào cũng thế, không ai đoán trước điều gì, lời lỗ có lúc này, lúc khác. Chúng tôi chấp nhận rủi ro. Tôi chỉ mong khán giả ủng hộ những người trẻ, dám trải nghiệm, dám làm dám chịu. Đặc điểm của phim này là không hẳn cứ mời diễn viên có tên tuổi là hay.

Tôi thấy có nhiều bạn trẻ chưa nổi tiếng nhưng diễn xuất thần. Virus cuồng loạn thành công là của chung đoàn làm phim. Mà trong trường hợp xấu nhất, chúng tôi cũng thoải mái, con trai tôi và cộng sự có thêm những bài học kinh nghiệm”.

“Tôi muốn phải có nét riêng của Zombie Việt Nam, khác với Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản… dù hình tượng Zombie có đặc điểm chung từ màu da, răng, tóc… Tôi nghĩ, không chỉ khán giả Việt Nam, mà người nước ngoài khi chọn Virus cuồng loạn phải có điều gì đó để xem” – Đạo diễn NHẤT DUY.

Một điều thú vị khác nữa, Công Hậu là một diễn viên trong phim của con trai. Khi anh nổi tiếng với phim truyện Phạm Công Cúc Hoa trong vai tướng Lê Báo gian xảo vào năm 1989 thì ba năm sau, Nhất Duy mới ra đời. Người nghệ sĩ 60 tuổi vẫn còn phong độ hóm hỉnh kể: “Tôi thuộc lứa già, hay hoài cổ. Con trai tôi quá trẻ, có những thứ phải cố hiểu nhau. Ra phim trường Virus cuồng loạn, không có cha con gì hết. Nó còn bắt tôi quay đi quay lại khi nào đúng ý nó mới thôi. Tôi đóng hơn 100 phim mà còn bị “đối xử” vậy đó, con với cái”.

