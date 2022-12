Chân dung 12 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2022

(PLO)- 12 bạn trẻ nổi bật, tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, đại diện cho tuổi trẻ TP.HCM chính thức được bầu chọn trở thành "Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM" năm 2022.

Thành Đoàn TP.HCM vừa công bố kết quả bình chọn "Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM" năm 2022. Theo đó, Hội đồng bình chọn đã quyết định tặng danh hiệu này cho 12 bạn trẻ nổi bật trên các lĩnh vực trong năm qua. Sau đây là 12 gương công dân trẻ tiêu biểu của TP.HCM:

1. Trần Thị Như Hoa

Giảng viên Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM. Như Hoa hiện là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong năm 2022, Như Hoa đạt nhiều thành tích như: Giải thưởng Khoa học công nghệ thanh niên “Quả cầu vàng” năm 2022; Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS HCM năm 2022; danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP.HCM” năm 2022. Các năm khác, Như Hoa đạt danh hiệu “Thanh niên tiêu biểu TP.HCM” năm 2021.

2. Phạm Quang Thắng

Hiện là trưởng Phòng Nghiên cứu Công nghệ sinh học và thủy sản, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM, đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Năm 2022, anh được trao giải thưởng Lương Định Của của Trung ương Đoàn TNCS HCM tôn vinh gương thanh niên nông thôn tiêu biểu với ý chí vươn lên làm giàu và đạt thành tích cao trong toàn quốc. Cùng năm này, anh cũng được trao đạt giải Nhất Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo trẻ TP.HCM” lần XIV, bằng khen của Thành Đoàn TP.HCM vì đạt giải nhất hội thi “Tự hào sử Việt” lần VI năm 2022.

3. Vũ Minh Vương

Giáo viên môn Công nghệ; Chi ủy viên, Bí thư Chi đoàn giáo Trường THCS Lê Văn Tám, quận Bình Thạnh. Anh đã được tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP.HCM 7 lần liên tục và chiến sĩ thi đua cơ sở 11 năm liên tục.

4. Nguyễn Ngọc Luôn

Công nhân sản xuất, Bí thư Đoàn Công ty Cổ phần giày Thiên Lộc, quận 12.

Trong năm 2022, anh đạt giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi do Ban thường vụ Thành đoàn TP.HCM tổ chức; giấy khen của Công ty Cổ phần giày thiên Lộc vì đạt danh hiệu cán bộ có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất năm 2021; giấy khen của Liên đoàn Lao động quận 12 với danh hiệu “Gia đình tiêu biểu, hạnh phúc” năm 2022.

5. Nguyễn Thị Hải Hà

Chuyên viên, Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ TP.HCM.

Trong năm 2022, chị đạt giải thưởng "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi, thân thiện TP.HCM lần 10 - năm 2022; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành tổ chức nhà nước theo Quyết định số 632 ngày 19-8-2022 của Bộ Nội vụ; giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng vì có thành tích tích cực tham gia phong trào “Dân vận khéo năm 2022”.

6. Phạm Thị Ái Xuân

Trưởng Trạm y tế phường 4, quận 10.

Năm 2022, chị nhận giấy khen của Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam TP.HCM vì có nhiều đóng góp trong công tác huấn luyện kỹ năng và nghiệp vụ công tác Hội LHTN Việt Nam TP.HCM, giai đoạn 2012-2022; giấy khen của Giám đốc Sở Y tế TP.HCM về thành tích xuất sắc đoạt giải Nhì tại hội thi Trưởng trạm y tế giỏi cấp TP lần thứ nhất năm 2022.

7. Trần Vĩnh Chiến

Ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn, Cán bộ (điều tra viên) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM (Phòng PC04).



Năm 2022, anh nhận được giấy khen của giám đốc Công an TP đã có thành tích xuất sắc nhân kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý; Giấy khen của Giám đốc Công an TP đã có thành tích xuất sắc nhân dịp tổng kết cuộc vận động “xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

8. Huỳnh Trương Bảo Sơn

Bí thư Chi bộ Vận động quần chúng, Phó Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Long Hòa, Cần Giờ.

Năm 2022, anh là chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022; Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM tặng điển hình “Dân vận khéo” năm 2022; Bằng khen của Thành Đoàn TP.HCM tặng trong thực hiện “Chiến dịch Hành quân xanh” năm 2022; Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện 30 năm thực hiện Chỉ thị 143/CT ngày 12-5-1992 của Tổng cục Chính trị về tiến hành Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị Quân đội.

9. Trần Thị Thuỳ Trang

Vận động viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam; vận động viên, huấn luyện viên đội Bóng đá nữ TP.HCM, Đoàn viên Chi đoàn Trung tâm Thể dục thể thao quận 1.

Trong năm 2022, chị đạt Huy Chương vàng bóng đá Nữ tại Seagames 31; Bằng Khen của Thủ Tướng Chính Phủ vì đã có thành tích thi đấu xuất sắc tại giải nữ Châu Á và giành quyền tham dự giải Vô địch Bóng đá Nữ thế giới năm 2023; Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ đã có thành tích xuất sắc đạt Huy Chương Vàng Seagames 31 năm 2022; Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM đã có thành tích xuất sắc tại giải Vô địch Quốc Gia – Cúp Thái Sơn Bắc và giải Bóng đá Nữ Cup quốc gia 2022.

10. Đinh Nhật Minh

Nhạc công (nghệ sĩ sáo trúc), nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen.

Trong năm 2022, anh đạt Huy chương Vàng độc tấu sáo trúc với tiết mục "Ký ức dòng sông" tại Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2021 (diễn ra vào tháng 5-2022); đạt Huy chương Bạc tứ tấu trong Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2021 (diễn ra vào tháng 5-2022).

11. Trần Khánh Tường

Uỷ viên BCH Hội sinh viên Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học; sinh viên năm 2 Đại học Y dược TP.HCM.

Trong năm 2022, Khánh Tường được tuyên dương danh hiệu “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” trong phong trào thi đua yêu nước TP.HCM lần 5 năm 2022”.

12. Đinh Trần Thanh Lam

Học sinh lớp 9/4 Trường Trung học cơ sở Hậu Giang, phường 6, quận 6.

Trong năm 2022, em đạt Huy chương Vàng tại giải vô địch cờ tướng thế giới 2022 trong nhóm tuổi U16; 4 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc cá nhân và đồng đội tại Giải vô địch cờ tướng trẻ quốc gia năm 2022; 2 Huy chương Đồng cá nhân và đồng đội tại Giải cờ tướng Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM năm 2022.

Lễ vinh danh và trao danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM” năm 2022 dự kiến được Thành đoàn TP.HCM tổ chức vào ngày 1-1-2023

Thi bổ sung vào lớp 10 chuyên, tích hợp: HS cần đáp ứng điều kiện gì? (PLO)- Nhiều phụ huynh có con đang học lớp 10 TP.HCM thắc mắc về việc nếu muốn thi bổ sung vào lớp 10 chuyên, tích hợp sắp tới, học sinh cần đáp ứng những điều kiện gì?

TIn :NGUYỄN QUYÊN, ảnh: Thành đoàn TP.HCM