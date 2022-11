Chánh Thanh tra Cần Thơ bị kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền

(PLO)- Liên quan đến vụ sai phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Sở Y tế, Chánh Thanh tra TP Cần Thơ bị kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền.

Chiều 21-11, nguồn tin của PLO cho biết, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ký quyết định xử lý kỷ luật về mặt chính quyền bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Phước Hoàng - Chánh Thanh tra TP Cần Thơ.

Ông Hoàng bị kỷ luật do có sai phạm nhưng chưa đến mức bị xử lý hình sự trong vụ án sai phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Trước đó, ông Hoàng đã bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ kỷ luật về mặt Đảng bằng hình thức cảnh cáo.

Như PLO đã đưa tin, liên quan đến vụ án tại Sở Y tế Cần Thơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã có văn bản yêu cầu Thành ủy Cần Thơ xử lý về mặt đảng và chính quyền đối với ông Hoàng cùng nhiều cán bộ khác tại các cơ quan như Thanh tra TP, Sở KHĐT và Sở Tài chính.

Trong bản Kết luận điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định quá trình thanh tra bốn gói thầu mà Công ty NSJ và Công ty Bình An trúng thầu, Thanh tra TP Cần Thơ xác định có sai phạm trong việc lập dự toán và thẩm định giá. Tuy nhiên, Thanh tra viên không có cơ sở kiến nghị xử lý với lý do đã có yêu cầu định giá nhưng các đơn vị định giá từ chối hoặc không định giá được, nên tại thời điểm thanh tra chưa có cơ sở để xác định sai phạm.

Làm việc với công an, các thành viên thanh tra thừa nhận có thiếu sót trong việc thanh tra…; để thất lạc tài liệu. Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, trong quá trình điều tra không chứng minh được ông Trần Phước Hoàng và cấp dưới có động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác để làm trái công vụ…

NHẪN NAM