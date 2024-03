Chạy xe không có gương chiếu hậu, thiếu niên còn tông CSGT

(PLO)- Chạy xe không có gương chiếu hậu, bị kiểm tra, một thiếu niên ở An Giang đã điều khiển xe tông CSGT té ngã bị thương.

Ngày 15-3, Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cùng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao số hỗ trợ một cán bộ Đội CSGT - trật tự Công an huyện Phú Tân. Cán bộ bị thương là Trung uý Nguyễn Quốc Thái.

Trước đó, khoảng 14 giờ 55 phút ngày 09-3, Trung uý Nguyễn Quốc Thái cùng 2 cán bộ trong Tổ công tác thuộc Đội CSGT - trật tự Công an huyện Phú Tân thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện Phú Tân.

Khi tổ công tác đi đến khu vực ấp Hoà Bình 3, xã Hoà Lạc thì phát hiện LCD (17 tuổi) điều khiển mô tô không có gương chiếu hậu bên trái nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

D dừng xe nhưng ngay lập tức tục tăng ga tông CSGT là Trung uý Thái. Cú tông mạnh khiến anh Thái té ngã xuống đường bị rách da mí mắt và xây xát ở vùng mặt, tay và chân.

Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang thăm hỏi và trao hỗ trợ cán bộ CSGT bị thương khi làm nhiệm vụ.

Ngay sau đó, anh Thái được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Phú Tân để điều trị.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân phối hợp cùng ngành chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý nghiêm đối với D.

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Lê Phú Thạnh đã ân cần thăm hỏi, động viên và mong muốn Trung uý Nguyễn Quốc Thái nhanh chóng bình phục để cùng đồng đội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương và ghi nhận tinh thần trách nhiệm của anh Thái trong khi thực hiện nhiệm vụ được cấp trên giao.

