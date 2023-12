Ngày 19-12, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP Dĩ An đang điều tra vụ án giết người xảy tại một quán nhậu trên địa bàn.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: LA

Nạn nhân là anh anh Lê Văn D (33 tuổi, HKTT tại Thanh Hóa). Người đã sát hại anh D tên là Dòng (35 tuổi, HKTT cũng tại Thanh Hóa).

Theo thông tin ban đầu, tối 18-12, anh Lê Văn D (33 tuổi, HKTT tại Thanh Hóa) và Lê Văn Dòng (là đồng hương với anh D) cùng nhóm bạn nhậu tại một quán ăn nằm trên đường Lê Hồng Phong (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An).

Trong lúc nhậu, hai người này xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Hai bên lao vào đánh nhau rồi rượt đuổi nhau trên đường.

Dòng lấy dao chém nhiều nhát vào người anh D, khiến nạn nhân bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu. Dòng sau đó nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến sáng 19-12, do vết thương quá nặng, anh D đã tử vong, còn Dòng cũng đã đến cơ quan công an đầu thú.

LÊ ÁNH