Chỉ số giá đồ trang sức tháng 5 tăng hơn 6% do giá vàng tăng

Theo Cục Thống kê TP.HCM, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,13% so với tháng trước và tăng 3,71% so với cùng kỳ.

Trong 11 nhóm hàng tính CPI, riêng nhóm giáo dục không biến động giá. 4/11 nhóm hàng có chỉ số giá giảm gồm: may mặc, thuốc và dịch vụ y tế, giao thông...

Trong tháng 5, chỉ số giá nhóm giao thông giảm nhiều nhất với 1,36%. Trong đó giá xăng giảm 4,75% do ảnh hưởng của năm lần điều chỉnh giá bán xăng dầu vào các ngày 25-4; 2-5, 9-5, 16-5 và 23-5. Dịch vụ giao thông công cộng giảm do nhu cầu đi lại giảm sau lễ.

Sáu nhóm hàng còn lại giá tăng. Cụ thể, nhóm hàng hóa và dịch vụ khác có chỉ số giá tăng cao nhất 0,69%, trong đó nhóm đồ trang sức tăng 6,10% do giá vàng tăng cao trong thời gian gần đây.

Tiếp theo là nhóm dịch vụ ăn uống (lương thực, thực phẩm và ăn uống ngoài gia đình) chỉ số giá tăng cao thứ hai với mức tăng 0,46%.

Trong đó, chỉ số giá thực phẩm tăng 0,76%, đáng chú ý một số mặt hàng như thịt chế biến, trứng các loại, thủy sản tươi sống tăng giá do nhu cầu tiêu dùng và chi phí tăng.

Chỉ số giá nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 0,14%. Ngược lại nhóm lương thực chỉ số nhóm giá giảm 0,07%.

Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng chỉ số giá tăng cao thứ ba với mức 0,30%, trong đó giá điện sinh hoạt tăng 2,66% do nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh khi thời tiết nắng nóng kéo dài…

Theo Cục Thống kê TP.HCM, bình quân năm tháng năm 2024 CPI tăng 3,24% so với cùng kỳ.

Trong đó, nhóm bưu chính viễn thông giảm 4,03%. Các nhóm còn lại chỉ số giá đều tăng và tăng cao nhất là nhóm thuốc và dịch vụ y tế với mức tăng 7,75% do các bệnh viện trên địa bàn điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo thông tư 22/2023 của Bộ Y tế.

Tiếp đến là chỉ số giá nhóm giáo dục tăng 7,48% do việc chỉnh giá học phí năm học 2023-2024.

Nhóm giao thông tăng 5,25% do giá xăng tăng 7,28% từ tháng 12-2023 đến nay.

Chỉ số giá vàng tháng 5 tăng 6,10% so với tháng trước, tăng 29,84% so với cùng kỳ. Bình quân năm tháng năm 2024 chỉ số giá vàng tăng 20,21% so với cùng kỳ.

Chỉ số giá USD tháng 5 tăng 1,42% so với tháng trước, tăng 7,74% so với cùng kỳ. Bình quân năm tháng năm 2024 tăng 5,11% so với cùng kỳ.