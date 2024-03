TP.HCM: Chỉ số giá tiêu dùng quý I tăng 3% 30/03/2024 12:12

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và quý I của Cục Thống kê TP.HCM cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 giảm 0,22% so với tháng trước.

Trong 11 nhóm hàng hóa tính CPI có bốn nhóm hàng tăng giá, hai nhóm hàng giá không biến động và năm nhóm hàng giảm giá.

Đáng chú ý, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống (lương thực, thực phẩm, dịch vụ ăn uống ngoài gia đình) chỉ số giá giảm nhiều nhất 0,55% trong đó giá lương thực, thực phẩm giảm, dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng giá.

Xu hướng tiết kiệm chi tiêu của người dân thách thức cho các đơn vị kinh doanh. ẢNH: TÚ UYÊN

Tiếp đến là nhóm văn hóa, giải trí và du lịch chỉ số giá giảm 0,26% so với tháng trước, trong đó các mặt hàng như tivi màu; thể thao và giải trí; du lịch trọn gói; khách sạn, nhà khách giảm giá.

Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,22% chủ yếu từ giá điện sinh hoạt giảm vì tiêu thụ điện giảm trong thời gian người dân về quê đón Tết.

Trong bốn nhóm hàng tăng giá, nhóm hàng hóa, dịch vụ khác có chỉ số giá tăng cao nhất với 0,30%, trong đó đồ trang sức tăng 4,01% do giá vàng tăng; dịch vụ vệ sinh môi trường tăng do việc điều chỉnh giá thu gom rác tại một số khu vực… Các nhóm hàng còn lại chỉ số giá tăng nhẹ.

Tính chung, chỉ số giá tiêu dùng bình quân quý I tăng 3,00% so với cùng kỳ. Trong 11 nhóm hàng, chỉ có nhóm bưu chính viễn thông giá giảm 3,83%, các nhóm còn lại đều tăng và tăng cao nhất là nhóm thuốc và dịch vụ y tế với mức tăng 7,75%, nhóm giáo dục tăng 7,49%.

Chỉ số giá vàng tháng 3 tăng 4,01% so với tháng trước, tăng 20,62% so với cùng kỳ; bình quân quý I tăng 16,42% so với cùng kỳ.