Chiến sự Nga-Ukraine 19-2: Ukraine sẽ mở đợt phản công mới?

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua nổi bật với tin Tướng Nga nói rằng Ukraine có thể mở thêm đợt phản công mới; Nga tiến thêm 8,6 km sau khi chiếm được TP Avdiivka; Tổng thống Zelensky tiết lộ Ukraine đã ký thêm 3 thỏa thuận an ninh tại Hội nghị An ninh Munich.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn nóng trên khắp mặt trận phía Đông và Nam Ukraine.

Ukraine phá hủy 3 sở chỉ huy Nga; Nga tiến thêm ở TP Avdiivka

. Trong bản cập nhật chiến sự ngày 18-2, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine cho biết giữa Nga và Ukraine xảy ra 56 cuộc giao chiến trong ngày qua, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Theo Bộ này, trong ngày, lực lượng Ukraine ngăn chặn 33 cuộc tấn công của Nga trên 5 hướng, gồm 4 TP của tỉnh Donestk là Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka, và tỉnh Zaporizhia, cũng như ngăn chặn 14 cuộc tấn công khác ở tả ngạn sông Dnipro.

Trong ngày, Ukraine không kích vào 4 cứ điểm tập trung quân Nga và bắn hạ 1 máy bay chiến đấu Su-34. Các đơn vị tên lửa Ukraine đánh trúng 3 sở chỉ huy và 1 kho đạn của quân Nga.

Lính Ukraine tại TP Avdiivka (tỉnh Donetsk) hôm 14-2. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga ngày 18-2 cho biết quân Nga đã kiểm soát hoàn toàn TP Avdiivka (tỉnh Donetsk) và tiến thêm 8,6 km. Tổng diện tích mà Nga kiểm soát ở khu vực này là 31,75 km2, theo hãng thông tấn TASS.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết quân Nga vẫn tấn công vào lực lượng Ukraine ở Lyman, TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv) và tỉnh Kherson. Trong đó, theo Bộ Quốc phòng Nga, thiệt hại của Ukraine ở hướng nam Donetsk là lớn nhất khi Ukraine mất 190 quân, cùng 2 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép và 3 xe cơ giới.

Ukraine có thể mở thêm một cuộc phản công

Ngày 18-2, Thượng tướng Sergey Rudskoy - lãnh đạo Tổng cục Tác chiến của Bộ Tổng tham mưu Nga kiêm Phó Tổng Tham mưu trưởng thứ nhất, cho biết Ukraine có thể sẽ mở một cuộc phản công mới với sự hỗ trợ từ phương Tây, theo báo Krasnaya Zvezda của Nga.

“Lực lượng vũ trang Ukraine vẫn duy trì khả năng chiến đấu để mở những chiến dịch mang tính chủ động. Trong tương lai, với điều kiện có sự hỗ trợ quân sự quy mô lớn từ phương Tây, không thể loại trừ việc Ukraine có một nỗ lực phản công khác” - ông Rudskoy nói.

Lính Ukraine chất các túi đất để xây dựng công sự cách TP Avdiivka (tỉnh Donetsk) không xa vào ngày 17-2. Ảnh: AFP

Ông Rudskoy cho rằng quân nhân các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tham chiến tại Ukraine dưới vỏ bọc lính đánh thuê. Theo ông, những lực lượng này điều khiển các hệ thống phòng không, tên lửa chiến thuật và hệ thống tên lửa phóng loạt, cũng như là một phần của các đơn vị tấn công.

Cũng trong ngày 18-2, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng cuộc khủng hoảng Ukraine là vấn đề sống còn với Nga, trong khi đây chỉ là vấn đề chiến thuật đối với phương Tây, theo đài RT.

“Đối với họ (phương Tây), đây là việc cải thiện vị trí chiến thuật, nhưng đối với chúng tôi, đây là số phận của chúng tôi và là vấn đề sống còn” - ông Putin nói.

Ukraine ký thêm 3 thỏa thuận an ninh

Ngày 18-2, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã ký một số thỏa thuận viện trợ quân sự và an ninh bổ sung trong Hội nghị An ninh Munich diễn ra tại Đức, theo tờ Kyvi Independent.

Trong năm nay, Ukraine đã ký các thỏa thuận an ninh với Pháp, Đức và Anh. Trong hội nghị An ninh Munich, Ukraine đã ký thêm 3 thỏa thuận an ninh và tổ chức đàm phán với một số quốc gia.

Theo ông Zelensky, những thỏa thuận này cung cấp giải pháp thay thế cho việc dựa vào sự giúp đỡ từ Mỹ nhưng không cung cấp chi tiết về các thỏa thuận.

Trước đó, ngày 16-2, ông Zelensky công du Pháp, Đức và ký thỏa thuận an ninh với 2 nước này. Trong khi đó, thỏa thuận an ninh giữa Ukraine với Anh được ký vào ngày 12-1.

ĐỨC HIỀN