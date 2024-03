Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vô cùng căng thẳng khi hai bên có tới 67 đợt giao tranh trên khắp các mặt trận.

Mặt trận Donetsk đổ lửa

. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 19-3 các lực lượng Nga tổng cộng 2 lần nã tên lửa, 54 lần không kích, 41 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư.

Các cuộc tấn công của Nga gây ra nhiều thương vong dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề.

. Tổng cộng có 67 trận giao chiến giữa hai bên lực lượng trên khắp chiến trường trong ngày qua.

Khu vực dân cư ở TP Chasiv Yar (tỉnh Donetsk) hoang tàn sau nhiều đợt giao tranh giữa Nga và Ukraine. Ảnh: GETTY IMAGES

. Lực lượng vũ trang Ukraine ngày qua đẩy lùi 44 cuộc tấn công của các lực lượng Nga ở 4 mặt trận chính ở tỉnh Donetsk, gồm Lyman, Avdiivka, Bakhmut, và Novopavlivka.

. Theo Bộ Tổng tham mưu, không quân Ukraine tấn công 10 cụm nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của quân Nga. Trong khi đó, các đơn vị của lực lượng tên lửa Ukraine tấn công 1 kho đạn của đối phương.

. Phía Ukraine cũng đang tích cực xây dựng các tuyến phòng thủ ở mọi hướng mà các lực lượng Nga đang tiến công.

Nga hạ gần 1.600 lính Kiev ở Belgorod và Donetsk

. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong ngày 20-3 các lực lượng Nga đã cải thiện vị trí tiền tuyến và đẩy lùi 2 cuộc tấn công của quân đội Ukraine tại TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv).

Tổng thiệt hại của quân Ukraine trên hướng Kupiansk trong ngày qua lên tới 85 binh sĩ, 3 phương tiện cơ giới và 1 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất.

. Tại mặt trận biên giới Belgorod, quân đội Ukraine mất khoảng 650 binh sĩ và 2 bệ phóng tên lửa do CH Czech sản xuất.

“Đối phương đã mất tới 650 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bọc thép và 2 hệ thống pháo phản lực phóng loạt Vampire do trúng không kích và đại bác [Nga] tại Belgorod" - theo Bộ Quốc phòng Nga.

. Tính toàn mặt trận Donetsk, các lực lượng Nga hạ hơn 925 lính Ukraine, trong đó nhiều nhất là ở các khu định cư Novomikhailovka, Razdolovka và Georgiyevka.

Trong các đợt giao tranh ở Donetsk, quân Nga đã hạ nhiều khí tài hạng nặng của Ukraine, gồm pháo phản lực M119 do Mỹ sản xuất, pháo phản lực L119 do Anh sản xuất, bệ phóng pháo đa nòng Grad, trạm radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất, trạm tác chiến điện tử Anklav-N,...

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 145 UAV và 22 rocket của Ukraine trong ngày qua.

Bà Zakharova: Chính sách của Mỹ ở Ukraine đã thất bại

Chia sẻ với kênh truyền hình Channel One, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng Mỹ đã thất bại trong chính sách của họ đối với Ukraine.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Theo bà, Mỹ coi Ukraine là "một công cụ" và "một loại vật thể vô tri". Bà Zakharova mô tả chính sách của Mỹ đối với Ukraine là một vở kịch khủng khiếp và sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Phía Mỹ và Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.

DƯƠNG KHANG