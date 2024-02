Chiều nay, giá xăng giảm hơn 300 đồng/lít

Chiều 22-2, Liên Bộ Tài chính - Công Thương thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định. Tại kỳ điều hành này, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm hàng loạt.

Xăng E5 không cao hơn 22.475 đồng/lít (giảm 356 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.124 đồng/lít. Xăng A95 không cao hơn 23.599 đồng/lít (giảm 320 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).

Dầu diesel không cao hơn 20.910 đồng/lít (giảm 451 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành). Dầu hỏa không cao hơn 20.921 đồng/lít (giảm 300 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành). Dầu mazut không cao hơn 15.929 đồng/kg (tăng 23 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Từ 15 giờ ngày 22-2, giá xăng dầu giảm nhẹ. Ảnh minh hoạ: PHI HÙNG

Kỳ này nhà điều hành không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu với các mặt hàng, nhưng yêu cầu trích lập Quỹ đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg. Thời gian áp dụng từ 15 giờ ngày 22-2.

Tại kỳ điều hành tuần trước, giá xăng tăng mạnh hơn 700 đồng/lít, các mặt hàng dầu cũng tăng từ hơn 300 đến hơn 650 đồng/lít/kg.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nhu cầu dầu trong năm nay sẽ giảm xuống thấp hơn so với dự báo trước.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chậm cắt giảm lãi suất ảnh hưởng đến triển vọng nhu cầu dầu mỏ, Mỹ nâng giá đồng USD tác động tiêu cực lên giá dầu thế giới, căng thẳng tại khu vực Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, xung đột tại khu vực Biển Đỏ vẫn tiếp diễn ảnh hưởng đến hoạt động vận tải…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua diễn biến tăng, giảm đan xen nhưng xu thế chung là giảm.

Sau Tết, giá xăng tăng sát 24.000 đồng/lít (PLO)- Từ 15 giờ chiều 15-2, giá xăng E5 lên 22.831 đồng/lít, tăng 711 đồng/lít, xăng A95 tăng 657 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

AN HIỀN