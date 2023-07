Chín 'hô' Bình Thuận, mắt xích trong đường dây ma túy xuyên biên giới

Ngày 1-7, nguồn tin của PLO cho biết liên quan Chuyên án 568P do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an và Cục Phòng chống ma tuý và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xác lập đã khởi tố, bắt giam hàng chục bị can, thu giữ hơn 44 kg ma túy tổng hợp, 19 kg heroin ở nhiều tỉnh thành.

Trong đó, Ban chuyên án xác định Nguyễn Văn Chín (tức Chín “hô”, 40 tuổi, ngụ khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) là một mắt xích quan trọng của đường dây mua bán ma túy xuyên biên giới này.

Ngoài số lượng ma túy đá, thuốc lắc thu giữ quả tang tại nhà Chín “hô” qua khám xét, Ban chuyên án xác định đây là mắt xích đã tiêu thụ một lượng ma túy rất lớn.

Đây là đường dây mua bán ma túy xuyên biên giới trong vụ án Trần Hoàng Tín cùng đồng phạm mua bán trái phép chất ma tuý xảy ra tại Đồng Tháp, TP.HCM và Bình Thuận.

Sau khi xác lập chuyên án chung, ngày 10-4, C04 đã phối hợp với Cục Phòng chống ma tuý và tội phạm BĐBP và các đơn vị liên quan bắt quả tang Nguyễn Văn Cần (45 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) mua bán trái phép chất ma túy tại Khu đô thị Đông Tăng Long, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Cùng ngày, tại một chung cư ở Quận 7, TP.HCM, Ban chuyên án bắt quả tang hai thanh niên đang mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1,7 kg ma tuý tổng hợp.

Ngay sau đó, Ban chuyên án đã đồng loạt triển khai các tổ công tác tại TP.HCM, Đồng Tháp, Tiền Giang, Cần Thơ, Bình Thuận để bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét nơi ở và địa điểm cất giấu ma túy của chín đối tượng thu giữ thêm 23 kg ma tuý tổng hợp và 21 bánh heroin.

Nằm trong chuyên án này, C04 cũng đã cử tổ công tác sang Campuchia phối hợp với lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy Campuchia bắt giữ tám đối tượng, trong đó có đối tượng cầm đầu, khám xét tám địa điểm, thu giữ thêm 11 kg ma tuý tổng hợp.

Tính đến nay, vật chứng thu giữ trong vụ án khoảng 44kg ma túy tổng hợp các loại, 19 kg heroine cùng nhiều đồ vật tài sản khác có liên quan.

Đối với Chín “hô”, nhiều người ở thị xã La Gi, Bình Thuận khá bất ngờ khi là mắt xích quan trọng của đường dây này bởi trước đây, Chín luôn giới thiệu có nhiều tài sản, nhà cửa là nhờ buôn bán bất động sản.

Sau khi bị giữ trong trường hợp khẩn cấp tại Bình Thuận, Ban chuyên án đã di lý Chín “hô” về Hà Nội và ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam bị can. Hiện chuyên án 568P đang được mở rộng điều tra.

PHÚ NHUẬN