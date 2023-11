Chính phủ sẽ đánh giá, nghiên cứu kỹ về quy định nồng độ cồn

Chiều 24-11, Quốc hội thảo luận về dự luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đây là dự luật nhận được nhiều ý kiến của ĐBQH trong thảo luận tổ trong kỳ họp thứ 6 lần này.

Nhiều ý kiến ĐBQH cho rằng: Không nên cấm tuyệt đối điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi trong trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Các ý kiến về nội dung này đề nghị nghiên cứu điều chỉnh theo hướng quy định về mức tỷ lệ cụ thể được phép điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Trong giải trình của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Phạm Minh Chính ký gửi Quốc hội nêu quan điểm khá thận trọng.

Theo giải trình, với quan điểm tính mạng của người tham gia giao thông là trên hết, dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ hiện tại quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn là một trong những hành vi bị cấm.

“Quy định này nhằm bảo đảm sức khỏe người tham gia giao thông, tránh lạm dụng rượu, bia, bảo vệ giống nòi, hạn chế tai nạn giao thông và thống nhất với quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (khoản 6 Điều 5 quy định điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn là hành vi bị cấm)”, báo cáo giải trình nêu.

Quốc hội chiều 24-11 thảo luận về dự luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Ảnh: QH

Vẫn theo báo cáo giải trình, thực tế, người điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán, xử lý tình huống khi tham gia giao thông; đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người mà nguyên nhân là do người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn.

“Vừa qua, sau thời gian thực hiện quyết liệt việc kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia đã giảm đáng kể. Do đó, đối với ý kiến đề nghị điều chỉnh theo hướng quy định mức tỷ lệ nồng độ cồn cụ thể được phép điều khiển phương tiện tham gia giao thông, Chính phủ sẽ nghiên cứu, đánh giá thận trọng, kỹ lưỡng trên cơ sở bảo đảm yêu cầu thực tiễn, có căn cứ khoa học và bảo đảm tính khả thi”, báo cáo giải trình viết.

Cũng có ý kiến ĐBQH đề nghị mở rộng phạm vi điều chỉnh cả đường thuỷ, đường sắt và hàng không (không chỉ đề cập đường bộ), phải sửa luật đường thuỷ, luật đường sắt, luật hàng không.

Chính phủ giải trình, cho hay: trong các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa thì trật tự, an toàn giao thông đường bộ có diễn biến phức tạp nhất và đang phát sinh nhiều bất cập, bức xúc nhất. Tai nạn giao thông đường bộ chiếm 98% trong tổng số vụ, số người chết, số người bị thương của các lĩnh vực giao thông, để lại hậu quả rất lớn cho xã hội; vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đường bộ rất phổ biến, chiếm tỷ lệ trên 97% tổng số hành vi vi phạm của các lĩnh vực giao thông.

Cạnh đó, đường bộ là nơi diễn ra nhiều hoạt động phạm tội, các vấn đề về an ninh, trật tự và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Giao thông đường bộ liên quan, tác động trực tiếp hàng ngày đến quyền con người, liên quan đến nhiều mặt của đời sống kinh tế- xã hội và hình ảnh của Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

Số lượng người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ là nhiều nhất so với các lĩnh vực giao thông khác như hàng không, hàng hải, đường sắt, đường thủy, vì lĩnh vực hàng không, hàng hải, đường sắt, đường thủy là những lĩnh vực giao thông đặc thù có yêu cầu chuyên môn kỹ thuật rất cao và phải tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế rất chặt chẽ, không chỉ là an toàn giao thông mà còn là vấn đề an ninh hàng không, an ninh hàng hải.

“Vì vậy, Chính phủ đã chỉ đạo nghiên cứu để xây dựng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đối với các lĩnh vực giao thông khác, căn cứ vào tổng kết đánh giá khoa học và yêu cầu của thực tiễn, Chính phủ sẽ báo cáo với Quốc hội để sửa đổi, bổ sung phù hợp”, báo cáo giải trình nêu.

NHÓM PHÓNG VIÊN