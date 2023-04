Chính quyền thông tin về 1 vụ xịt sơn nhầm trên đất của người khác

(PLO)- Công an xã cho biết việc xịt sơn này chỉ là nhầm lẫn và đã yêu cầu những người này tẩy, xoá phần sơn đã xịt.

Mới đây, nhiều hộ dân tại xã đảo Lại sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang phản ánh đất của mình (đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất- gọi tắt là giấy chứng nhận) bị một số đối tượng điều khiển xe máy dùng bình xịt sơn xịt lên dòng chữ “đất đang tranh chấp” khiến các hộ dân hoang mang.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Thanh Hiền cho biết có thửa đất tại ấp bãi Bấc, xã Lại Sơn nhưng đến khoảng giữa tháng 4-2023 đột nhiên xuất hiện một nhóm thanh niên khoảng bốn người dùng bình xịt sơn mini đến và xịt trên nền bê tông trước khu đất của mình dòng chữ “Đất đang tranh chấp”. Trong khi khu đất này của bà đã có giấy chứng nhận và không có tranh chấp với bất kỳ ai.

Tương tự, cách đó không xa, khu đất của ông Nguyễn Phi Hùng cũng bị tình trạng tương tự khi trước khu đất của mình xuất hiện dòng chữ màu đỏ “Đất đang tranh chấp” được xịt bằng bình sơn.

Trên trục đường quang đảo Lại Sơn, một hộ dân khác đã được cấp giấy chứng nhận cũng bị xịt sơn trên trước phần đất của mình là ông Nguyễn Hữu Hoà.

Trước tình trạng trên các hộ dân cho biết nếu sự việc tiếp diễn và kéo dài có thể ảnh hưởng, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Đặc biệt là quyền lợi của người sử dụng đất đang bị xâm phạm nghiêm trọng.

Trao đổi với PLO, ông Giang Văn Tài, Chủ tịch xã Lại Sơn, cho biết những thửa đất mà người dân phán ánh hiện nay UBND xã chưa tiếp nhận đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp nào từ phía người dân. Ông Tài cũng cho biết trường hợp nếu có tranh chấp thì người dân có thể làm đơn yêu cầu gửi đến UBND xã xem xét giải quyết. Đồng thời sẽ hướng dẫn người dân khởi kiện ra toà để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Về phía Công an xã, Trung tá Lê Chí Dũng, Phó trưởng Công an xã Lại Sơn, cũng cho biết qua xác minh thì đây chỉ là vụ việc xịt nhầm sơn lên đất của người khác (xuất phát từ một tranh chấp của 1 hộ dân trong khu vực). Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã đã yêu cầu những người này tẩy, xoá những dòng chữ nêu trên.

Ông Dũng cũng khẳng định hoàn toàn không có chuyện các đối tượng bao chiếm đất của người dân và sẽ xử lý nghiêm nếu như người nào gây mất tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Khoản 5, Điều 166 Luật Đất đai 2013 đã quy định rõ người sử dụng đất được Nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của mình. Hành vi xịt sơn lên đất hợp pháp của người khác như các trường hợp của các hộ dân nêu trên là hành vi vi phạm pháp luật và cản trở quyền sử dụng đất của người khác. Mặt khác, nếu thực sự có tranh chấp xảy ra thì các bên có thể làm đơn gửi đến UBND cấp xã để giải quyết hoặc theo con đường tố tụng khởi kiện ra toà án. Hiện nay, mức xử phạt đối với các hành vi gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác được quy định tại Điều 16, Nghị định 91/2019 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 04/2022). Tuy nhiên, hành vi xịt sơn lên đất của người khác lại chưa có quy định cụ thể để xử phạt, trong khi hành vi này gây thiệt hại đến người sử dụng đất (khó khăn hơn khi giao dịch, mua bán…). Do đó, các cơ quan chức năng tại địa phương cần quan tâm hơn nữa công tác quản lý đất đai, giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, cản trở quyền sử dụng đất của người khác để giữ an ninh trật tự tại địa phương. Luật sư ĐỖ THANH TRUNG, Đoàn Luật sư TP.HCM

