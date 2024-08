Chọc chó bị chó cắn, ai chịu trách nhiệm? 29/08/2024 07:30

Nhà hàng xóm có một con chó, em trai tôi bình thường hay đùa giỡn với con chó đó. Bỗng một hôm em trai tôi chọc con chó đó và bị chó cắn nhưng chủ nuôi không chịu trách nhiệm bồi thường.

Xin hỏi, chọc chó bị cắn thì chủ nuôi chó có phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại hay không?

Bạn đọc Tú Chi (TP.HCM)

Ảnh minh hoạ. Ảnh: HUỲNH THƠ

Luật sư Phạm Văn Lạc, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời:

Khoản 1 Điều 603 Bộ luật Dân sự 2015 quy định chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác. Người chiếm hữu, sử dụng súc vật phải bồi thường thiệt hại trong thời gian chiếm hữu, sử dụng súc vật, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Ngoài ra, theo khoản 4, khoản 5 Điều 585 Bộ luật Dân sự 2015 về nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

Như vậy, trường hợp chó tấn công, gây thiệt hại cho người khác thì chủ nuôi chó phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Tuy nhiên, nếu bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Đồng thời, nếu chủ chó đã có biện pháp an toàn như xích giữ, để chó trong nhà... nhưng cá nhân tự ý lại gần và chọc chó dẫn đến bị cắn thì điều này hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại và người chủ không có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại.