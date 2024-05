Chủ thầu trả công cho công nhân bằng… ma tuý 16/05/2024 18:01

Ngày 16-5, Giám đốc CATP Hải Phòng đã biểu dương, khen thưởng Công an huyện Thủy Nguyên và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý do lập nhiều thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch về việc phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật về ma tuý tại địa bàn có khu công nghiệp, dự án tập trung đông người lao động ngoại tỉnh, Công an huyện Thuỷ Nguyên phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt giữ, xử lý 32 vụ việc về ma túy với 51 đối tượng, trong đó 8 vụ mua bán trái phép chất ma túy với 18 đối tượng; xác lập, phá 3 chuyên án, xóa phá 11 ổ nhóm.

Tang vật là ma tuý được Công an huyện Thuỷ Nguyên thu giữ trong thời gian qua. Ảnh: CAHP

Ngoài ra, Công an huyện phối hợp kiểm tra test nước tiểu đối với 160 lao động tỉnh ngoài đang làm việc và lưu trú trong và ngoài dự án đảo Vũ Yên, qua đó phát hiện, đưa 92 đối tượng dương tính với chất ma tuý heroin vào Cơ sở cai nghiện Gia Minh để lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, trong các vụ việc được Công an huyện Thuỷ Nguyên xử lý có vụ việc một chủ thầu đã trả công cho công nhân bằng ma tuý thay vì tiền công.

Cụ thể, vào khoảng 23 giờ ngày 11-5, tại xã An Lư, Công an huyện Thuỷ Nguyên phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Phòng Phòng, chống tội phạm vi phạm vùng Cảnh sát biển 1 bắt quả tang Nguyễn Bá Khánh, 33 tuổi, trú xã An Ấp, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình (là chủ thầu xây dựng) và Lường Văn Cường (30 tuổi, ở xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đang có hành vi chia nhỏ ma túy heroin với mục đích để bán và trả công cho công nhân bằng ma tuý.

Tang vật thu giữ gồm 237,69 gam ma tuý heroin, 2 cân điện tử cùng nhiều vật chứng liên quan.