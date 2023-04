Chủ tịch Cần Thơ: Sớm đưa vụ án tại Trung tâm đăng kiểm ra truy tố, xét xử

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, vừa ký ban hành Công văn đề nghị tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện giao thông trên địa bàn TP.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Giám đốc Sở GTVT chỉ đạo các trung tâm, đơn vị đăng kiểm trực thuộc và các trung tâm, đơn vị đăng kiểm khác hoạt động trên địa bàn TP chủ động triển khai các giải pháp.

Trong đó, quan tâm việc lập, xây dựng số liệu tổng hợp, thống kê số lượng xe ô tô đến hạn kiểm định trong thời gian tới và năng lực kiểm định của các Trung tâm đang hoạt động. Từ đó, có cơ sở đánh giá nhu cầu của doanh nghiệp (DN) và người dân, để có phương án, hướng dẫn DN và người dân tham gia đăng kiểm phù hợp, đúng theo quy định. Qua đó, không để xảy ra tình trạng ùn tắc gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các DN và người dân.

Người đứng đầu TP Cần Thơ yêu cầu Sở GTVT hướng dẫn các Trung tâm, đơn vị đăng kiểm tăng cường lực lượng kiểm định viên, tổ chức tăng ca, nâng cao năng suất, bảo đảm chất lượng kiểm định an toàn phương tiện theo quy định và phục vụ tốt nhu cầu kiểm định tăng cao của người dân, DN.

Trong trường hợp cần thiết, phối hợp với Công an TP tăng cường lực lượng cán bộ, chiến sĩ đã được tập huấn để hỗ trợ các Trung tâm, đơn vị đăng kiểm trên địa bàn TP để phục vụ công tác đăng kiểm.

Đối với hai vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm 65-02D, 65-04D, 65-06D thuộc Công ty CP Kỹ thuật Cát Tường An Khánh và Chi cục đăng kiểm 8 thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Công an tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu chứng cứ, kết luận điều tra, phối hợp với VKSND, TAND TP sớm đưa vụ án ra truy tố, xét xử.

- Ngày 2-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam hai bị can Châu Ngọc Ý, nguyên giám đốc của các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 65-02D, 65-04D và 65-06D (thuộc Công ty CP Kỹ thuật Cát Tường An Khánh) và bị can Nguyễn Sỹ Hùng, chủ DNTN sửa chữa ô tô Phú Hưng (tọa lạc tỉnh Bến Tre) về tội nhận hối lộ.

- Ngày 10-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự tội nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục đăng kiểm số 8 (thuộc Cục đăng kiểm Việt Nam).