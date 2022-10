Chủ tịch EuroCham: 'Việt Nam điểm đến kinh doanh năng động'

(PLO)- Việt Nam mang lại cơ hội đầu tư lớn cho các doanh nghiệp châu Âu.

Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa công bố báo cáo cho biết, mặc dù trong quý 3-2022, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng kỷ lục ở mức 13,67% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) đã giảm quý thứ hai liên tiếp, với 6,4 điểm % giảm so với quý 2 và 10,8 điểm so với quý 1.

EuroCham vẫn cho rằng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn như hiện nay, BCI vẫn cao hơn 10,2 điểm so với mức trước đại dịch là 52,0 trong quý 4 - 2019 và cao hơn 1,2 điểm so với quý 4-2020, khi Việt Nam đang nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội liên quan tới đại dịch.

Kết quả của BCI cho thấy niềm tin của các doanh nghiệp châu Âu giảm nhẹ. Khoảng 42% người tham gia khảo sát dự đoán rằng nền kinh tế sẽ ổn định hoặc cải thiện trong quý 4 -2022. Đây là mức giảm 18 điểm % so với quý trước, khi có tới 60% giữ quan điểm này. Tương tự, tỷ lệ những người dự đoán suy thoái kinh tế tăng 7 điểm lên 19%.

Mặc dù vậy, lãnh đạo các doanh nghiệp nhìn nhận triển vọng kinh doanh của họ trong quý 4-2022, 45% trả lời tích cực, chỉ giảm 4 điểm so với quý trước. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng kỳ vọng kế hoạch đầu tư, đơn đặt hàng và doanh thu vẫn tương đối ổn định so với quý trước. “Triển vọng ở đây có vẻ lạc quan hơn so với triển vọng của nền kinh tế nói chung”- các doanh nghiệp châu Âu kỳ vọng.

Đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài, 42% dự đoán rằng công ty của họ sẽ tăng dòng vốn FDI vào Việt Nam vào cuối năm 2022. Họ cũng chỉ ra rằng Việt Nam có thể tăng mức vốn FDI này bằng cách giảm bớt khó khăn về hành chính (68%), cải thiện cơ sở hạ tầng (53%), phát triển năng lực nguồn nhân lực (39%), và giảm rào cản thị thực cho các chuyên gia nước ngoài (39%).

Trong khi chỉ có 2% người trả lời BCI cho biết họ đã chuyển một phần đáng kể hoạt động của mình từ Trung Quốc sang Việt Nam, điều này cho thấy vẫn còn nhiều dư địa để tăng trưởng. Trong trường hợp những trở ngại nói trên được giải quyết, Việt Nam sẽ có vị trí thuận lợi để thu hút thêm nhiều công ty nước ngoài chuyển địa điểm ra khỏi Trung Quốc.

Mặc dù 1/4 số người được hỏi xác định tăng trưởng xanh là yếu tố then chốt trong việc thu hút FDI vào Việt Nam, nhưng số lượng người được hỏi đánh giá tích cực về tiềm năng xanh của Việt Nam đã giảm từ 44% xuống 32%. Để thúc đẩy phát triển xanh, những người tham gia BCI khuyến nghị Việt Nam cần cải thiện khung pháp lý (92%), cơ sở hạ tầng (87%) và các ưu đãi về đầu tư (86%).

Chủ tịch EuroCham Alain Cany nhấn mạnh: “Tương lai tươi sáng đang ở phía trước. Việt Nam mang lại cơ hội đầu tư lớn cho các doanh nghiệp châu Âu và chúng tôi rất vui mừng về triển vọng của đất nước trong trung và ngắn hạn”.

Ông Alain Cany nhìn nhận hiện tại chúng ta kém lạc quan hơn so với thời điểm đầu năm 2022 do các yếu tố bên ngoài làm chậm tốc độ tăng trưởng toàn cầu. Quý 4 cũng có thể sẽ kém khả quan hơn so với quý 2 hoặc 3 trong năm.”

“Tuy nhiên, những kết quả BCI này rất đáng khích lệ. Việt Nam chắc chắn sẽ có vị thế tốt hơn trong hai hoặc ba năm tới, chứng tỏ vị thế của mình là một trong số các điểm đến đầu tư và kinh doanh năng động nhất”- người đứng đầu EuroCham lạc quan.

PHONG ĐIỀN