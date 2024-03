Chủ tịch EVN: Đẩy nhanh tiến độ Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Phố Nối

(PLO)- Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đặng Hoàng An nhấn mạnh, tiến độ dự án Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối rất cấp bách. Các nhà thầu cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ công việc.

Ngày 11, 12-3, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An đã kiểm tra và đốc thúc tiến độ thi công Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch (Quảng Bình) - Quỳnh Lưu (Nghệ An) và Quỳnh Lưu - Thanh Hóa trên địa bàn các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa. Đây là 2 trong 4 dự án thành phần thuộc Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối (Hưng Yên).

Chủ tịch EVN Đặng Hoàng An (giữa) cùng đoàn công tác kiểm tra việc thi công của nhà thầu.

Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu là dự án dài nhất, có nhiều vị trí thi công khó khăn nhất trong số 4 dự án thành phần của đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối. Dự án dài khoảng 226km, đi qua địa bàn 3 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An với tổng số 463 vị trí móng cột và 194 khoảng néo.

Trong đó, nhiều vị trí cột vượt rừng, vượt núi cao, điều kiện thi công khó khăn, địa hình phức tạp. Đặc biệt, đoạn tuyến đi qua khu vực thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nằm trên dãy Hoành Sơn, địa hình núi đá cao, khối lượng san gạt đất, đá lớn nên công tác thi công cũng như vận chuyển vật liệu gặp rất nhiều khó khăn.

Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa dài khoảng 92 km với 200 vị trí móng cột, đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa. Dự án cũng gặp nhiều thách thức trong quá trình triển khai thi công.

Dù vậy, thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của EVN, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), các nhà thầu đã thi công 3 ca, 4 kíp, huy động nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ. Với những vị trí trên núi cao, các đơn vị dựng lều bạt, ăn nghỉ tại công trường. Đến nay, các gói thầu đều cơ bản bám sát tiến độ.

Cụ thể, hiện dự án đã bàn giao mặt bằng 100% vị trí móng (463/463) cho các nhà thầu triển khai thi công và 47/194 khoảng néo; đã hoàn thành thi công 15 vị trí móng; đang thi công đào, ép cọc, đúc móng tại 409 vị trí; làm đường, san gạt mặt bằng thi công tại 38 vị trí.

Hiện nay, EVNNPT đang nỗ lực tối đa để điều hành, đôn đốc, hỗ trợ các nhà thầu. Tuy nhiên, do địa hình vô cùng khó khăn, thời tiết bất lợi nên quá trình triển khai dự án còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể ảnh hưởng đến tiến độ.

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An nhấn mạnh, tiến độ dự án là rất cấp bách. Các nhà thầu cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ công việc. Đặc biệt, đối với các vị trí 1A, 1B, 1C, 2A là các vị trí giao chéo, cần phải cắt điện đường dây 500kV hiện hữu để phục vụ thi công; do đó phải hoàn thành công tác dựng cột các vị trí này trước ngày 15-4 để thực hiện công tác cắt điện và chuyển đấu nối. Bởi sau thời gian này, việc bố trí cắt điện rất khó, do nhu cầu phụ tải tăng cao.

Chủ tịch EVN cũng đề nghị EVNNPT bám sát, đôn đốc nhà thầu cung cấp thiết bị vật tư, đảm bảo đồng bộ tiến độ thi công móng, cột; không để tình trạng “móng phải đợi cột”.

Lãnh đạo EVN đề nghị các nhà thầu tiếp tục nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, tăng cường nhân lực; đặc biệt là huy động thêm xe, máy, các thiết bị, phương tiện máy móc, cơ giới để đẩy nhanh tiến độ thi công; chung sức cùng chủ đầu tư hoàn thành dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 12-3, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến về tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch- Phố Nối. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu kết luận cuộc họp về tiến độ dự án. Báo cáo tại cuộc họp, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn cho biết, tính đến nay, 4 dự án thành phần đã thực hiện bàn giao mặt bằng được 1177/1177 vị trí móng cột (100%) và 160/503 khoảng néo (đạt 31,8%), còn 343/503 khoảng néo chưa bàn giao mặt bằng. EVN đã đề nghị UBND các tỉnh hoàn thành bàn giao mặt bằng hành lang tuyến không muộn hơn ngày 30-3-2024. EVN cũng kiến nghị UBND các tỉnh chỉ đạo Hội đồng giải phóng mặt bằng các huyện khẩn trương kiểm kê, kiểm đếm, xác định số nhà/hộ dân phải di dời tái định cư trước 15-3-2024. Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của các bộ, ngành và UBND 9 tỉnh có dự án đi qua cũng như sự nỗ lực, cố gắng của EVN, EVNNPT. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hồng Diên, so với các chỉ đạo của Thủ tướng tại cuộc họp ngày 28-1-2024 thì khối lượng và tiến độ vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị UBND các tỉnh quyết liệt đôn đốc công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân trong vùng dự án đồng thuận, ủng hộ để sớm hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng hành lang tuyến như kiến nghị của chủ đầu tư. Bộ trưởng yêu cầu EVN, EVNNPT khẩn trương triển khai thi công toàn bộ các vị trí móng trong tháng 3-2024, đảm bảo chất lượng kỹ thuật và đủ điều kiện kéo dây để hoàn thành dự án trong tháng 6-2024.

TRUNG AN