Ngày 16-10, Chủ tịch UBND Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã có Thư khen đến các đơn vị: Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công An); các Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an Hà Nội); Công an huyện Gia Lâm đã kịp thời điều tra, khám phá, bắt giữ Tạ Duy Khanh (38 tuổi, xã Hồng Thái, Kiến Xương, Thái Bình) về hành vi giết người.

Theo nội dung Thư, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Đối tượng đã sát hại nạn nhân bằng dao, sau đó phân xác thành nhiều bộ phận rồi mang đến bờ sông Hồng (địa phận xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm) phi tang nhằm che giấu tội ác.

Với tinh thần trách nhiệm và quyết liệt trong tấn công trấn áp tội phạm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau hơn 34 giờ điều tra, xác minh, đến 23 giờ ngày 14-10, các đơn vị Công an thành phố đã bắt giữ nghi can gây án, ngăn chặn hành vi tự sát của đối tượng tại nhà riêng ở xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, Thái Bình.

"Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong Công an thành phố cùng sự phối hợp tích cực của Trung tâm dữ liệu Quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống yên bình của Nhân dân"- Thư khen nêu.

Như PLO đã đưa tin, vào trưa 13-10, khi người dân phát hiện một phần thi thể người ở bờ sông đoạn qua thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Khoảng 12 giờ 30, qua tổng đài 113 Công an Hà Nội nhận được tin báo, đã tiếp cận hiện trường, điều tra ban đầu xác định nạn nhân là chị Hồ Yến Nhi 19 tuổi, thường trú tại quận Ba Đình, Hà Nội.

Hơn 34 giờ sau tin báo ban đầu, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Hà Nội phối hợp Công an tỉnh Thái Bình phát hiện, bắt giữ nghi phạm Tạ Duy Khanh, 38 tuổi.

