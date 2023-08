Chủ tịch nước làm việc với Công an tỉnh An Giang

(PLO)- Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời chúc mừng đến lực lượng Công an cả nước nói chung và Công an tỉnh An Giang nói riêng

Sáng 19-8, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm, làm việc tại Công an tỉnh An Giang.

Báo cáo với Chủ tịch nước cùng đoàn công tác, Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết 8 tháng đầu năm 2023, Công an tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo an ninh biên giới, ANTT trên địa bàn được giữ vững…

Công an tỉnh đã triển khai toàn diện, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ trong Đề án số 06.

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2023), thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời chúc mừng đến lực lượng Công an cả nước nói chung và Công an tỉnh An Giang nói riêng.

Chủ tịch nước kỳ vọng lực lượng Công an tỉnh An Giang tiếp nối truyền thống của thế hệ đi trước nỗ lực bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

An Giang là tỉnh có đường biên giới dài tiếp giáp nước bạn Campuchia, được đánh giá là tỉnh có vị trí chiến lược, địa bàn trọng điểm phía Tây Nam Tổ quốc.

Do đó, Chủ tịch nước lưu ý Công an tỉnh An Giang cần làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh An Giang trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn, giữ vững an ninh chính trị vùng biên giới, mang lại bình yên cuộc sống cho người dân.

Luôn xác định rõ đặc điểm tính chất, vai trò của địa bàn biên giới để đề ra những yêu cầu, nhiệm vụ cũng các biện pháp chủ động, phòng ngừa phù hợp, hiệu quả trong các mặt công tác.

Chủ tịch nước yêu cầu Công an An Giang cũng yêu cầu Công an An Giang phải tập trung đảm bảo công tác an ninh chính trị nội bộ, tăng cường công tác bảo vệ nền tảng của Đảng.

Đấu tranh, xử lý kịp thời các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước; Chú trọng triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới"…

Phó Giám đốc Công an Hà Nam giữ chức Phó Giám đốc Công an An Giang (PLO)- Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam được Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

