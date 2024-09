Chủ tịch Phan Văn Mãi: 'Nhiều giám đốc, khi hỏi nhiệm vụ thì không biết…’ 04/09/2024 12:39

Sáng 4-9, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì phiên họp kinh tế - xã hội thường kỳ tháng 8.

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhìn nhận tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 của TP.HCM tiếp tục đà phục hồi tích cực và cần được phát huy trong các tháng tiếp theo để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế vào cuối năm.

Toàn cảnh phiên họp tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM tháng 8. Ảnh: TTBC

Giải ngân đầu tư công vẫn là hạn chế

Điểm qua một số chỉ tiêu tăng trưởng tích cực, Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 8 tăng 2,2% so với tháng 7 và tăng 8,5% so với cùng kỳ; tổng doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 5,2% so với tháng 7, tăng 12,1% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách đạt trên 71%...

Ông khẳng định những con số này có ý nghĩa quan trọng đối với TP. Thời gian tới, TP cần tập trung hơn nữa để duy trì tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu này.

Đáng chú ý, trong tháng qua, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh 2-9, TP.HCM đã khánh thành, khởi công nhiều công trình nằm trong danh mục các công trình, dự án trọng điểm của TP. Trong đó, đã khánh thành, đưa vào sử dụng nhà máy nước thải Bình Hưng, có công suất lớn nhất Việt Nam.

“Với nhà máy này, tỉ lệ thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt của TP được nâng lên, đồng thời phấn đấu cuối năm sau đạt tỉ lệ 74%” – ông nói.

Bên cạnh những mặt tích cực, Chủ tịch Phan Văn Mãi cũng cho biết TP tồn tại năm hạn chế lớn. Trong đó, giải ngân đầu tư công tiếp tục dẫn đầu danh mục hạn chế với tỉ lệ giải ngân mới đạt 18,1%.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM tám tháng qua. Ảnh: TTBC

Theo ông Mãi, để đạt mục tiêu năm nay, TP đã đề ra chỉ tiêu từng tháng rất kỹ càng. Đơn cử, tháng 8 phải giải ngân 16.200 tỉ đồng, sau đó điều chỉnh còn lại 15.900 tỉ đồng, tức đạt từ 20,4% xuống còn 20,1% nhưng đến cuối tháng 8 chỉ đạt 18,1%, tức giảm hơn 2%.

Cũng trong tuần cuối tháng 8, TP đã rà soát và có cam kết của từng chủ đầu tư, nhất là bốn ban quản lý giao thông. Ông Mãi cho biết Ban Giao thông cam kết giải ngân 590 tỉ đồng nhưng cuối tháng 8 chỉ giải ngân được 86 tỉ đồng; Ban Hạ tầng cam kết giải ngân 111 tỉ đồng nhưng chỉ đạt 31,4 tỉ đồng; Ban Dân dụng cam kết giải ngân 153 tỉ đồng nhưng thực tế chỉ giải ngân 60 tỉ đồng; Ban Đường sắt cam kết giải ngân 119 tỉ nhưng chỉ giải ngân 32 tỉ đồng.

“Tổng mức giải ngân từ đầu năm đến giờ của bốn ban này là 17,4%, thấp hơn mức bình quân chung của TP là 18,1% trong khi bốn ban này quản lý cơ bản vốn của TP” – ông Mãi nói.

Cũng theo Chủ tịch TP.HCM, lúc này tỉ lệ giải ngân trung bình của các quận, huyện đạt 34%, tức các quận, huyện đang “gánh” kết quả giải ngân của cả TP trong tám tháng đầu năm 2024. Chủ tịch Phan Văn Mãi đề nghị bốn trưởng ban quản lý dự án phải về kiểm điểm từng dự án, cập nhật kế hoạch, giữ cam kết hàng tháng để cuối năm phải giải ngân xoay quanh 95%, ban nào khó khăn thì cũng phải đạt ít nhất 90%. “Đây là trách nhiệm của các trưởng ban” – ông Mãi nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo ngay trong tuần đầu tháng 9, các ban tiếp tục cập nhật lại kế hoạch giải ngân từng tháng. Việc này được thực hiện từ nay đến tháng 1-2025, đồng thời phải điều hành từng dự án, giao cho từng tổ dự án và phải chịu trách nhiệm.

Bên cạnh đó, tình hình doanh nghiệp rút khỏi thị trường còn cao, hấp thụ vốn còn thấp do nhiều vướng mắc, kể cả đầu tư công và đầu tư tư nhân; sức mua thị trường dưới mức tiềm năng. TP cũng đang đối diện với dịch sởi…

‘Nhiều giám đốc, khi hỏi nhiệm vụ thì không biết…’

Trước những khó khăn nêu trên, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị từng thành viên UBND TP, giám đốc sở, ngành, chủ tịch quận, huyện rà soát lại xem mình nợ nhiệm vụ gì, nhiệm vụ nào khó hoàn thành, cần tập trung và nhiệm vụ gì của ngành, sở mình đang làm cản trở, làm chậm đi nhiệm vụ chung của TP.

“Rất nhiều giám đốc, khi hỏi nhiệm vụ thì không biết. Lý do, vì đã phân cho phó giám đốc hoặc phó giám đốc thường trực xử lý công việc hàng ngày nên các giám đốc không biết. Vậy là không được” – ông Mãi nói và khẳng định từ nay ông sẽ giám sát công việc của các phó chủ tịch UBND TP, các giám đốc sở, ngành.

“Tôi chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP, HĐND, tập thể UBND TP, chứ không thể tôi nói do phó chủ tịch không làm nên tôi không hoàn thành. Các đồng chí (giám đốc sở - PV) cũng không thể nói vậy trước UBND TP, trước tôi rằng cái này em đã phân công cho cấp phó rồi” - Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Đối với Văn phòng UBND TP, ông Mãi đề nghị ngoài việc đôn đốc các sở trình văn bản đúng thời gian thẩm định, đúng nội dung, còn giúp cho thường trực UBND TP trong chỉ đạo, điều hành.

Với tình trạng văn bản “gửi đi, gửi lại”, Chủ tịch Phan Văn Mãi đề nghị nếu trong một tuần mà không có văn bản gửi đến thì cơ quan chủ trì phải gửi thư mời họp và thống nhất luôn. “Thời gian gấp từng ngày mà giải quyết mỗi tuần, mỗi tháng thì không được, chỗ này phải chấm dứt” – ông nói và nhìn nhận nhiều việc vướng mắc chỉ cần họp thống nhất là xong.

Ông cho rằng nhiều việc có thể giải được nhưng chúng ta không tập trung, chưa làm hết trách nhiệm, cứ hành chính gửi văn bản…