Chủ tịch Quốc hội: Hải Phòng mạnh dạn đổi mới, đột phá... để phát triển

Sáng 17-7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự khai mạc kỳ họp thứ 18, HĐND TP Hải Phòng.

Xây dựng thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại

Phát biểu tại khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, năm 2018, khi về thăm, làm việc với TP Hải Phòng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những gợi ý, dặn dò, chỉ đạo thành phố nhiều vấn đề hết sức sâu sắc và vô cùng thấm thía: "Hải Phòng cần phát huy truyền thống kiên cường, sáng tạo, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đi đầu trong đổi mới; phát triển kinh tế phải đi đôi với giữ gìn bản sắc văn hóa của Việt Nam; xây dựng thành phố Hải Phòng sớm trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự khai mạc kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hải Phòng. Ảnh: ĐT

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi Đảng bộ, chính quyền TP đã thực hiện đầy đủ chỉ đạo của Tổng Bí thư. Đó là ý Đảng hòa quyện với lòng dân, dồn hết tâm huyết, ý chí, bản lĩnh, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, các điểm nghẽn để hiện thực hóa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo nên hình ảnh một Hải Phòng với niềm vui tươi, phấn khởi của người dân, từ thành thị đến nông thôn đang ngày càng phát triển, ngày càng đổi mới, cơ sở hạ tầng hiện đại, không gian đô thị được mở rộng…

Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ 6 tháng đầu năm 2024, tình hình quốc tế và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, đất nước đã ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế được lạm phát; quốc phòng, an ninh trật tự, an sinh xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được tăng cường; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả tích cực.

Trong kết quả đáng mừng đó cũng có sự đóng góp không nhỏ của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các cấp, các ngành, quân và dân thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại khai mạc kỳ họp 18 HĐND TP Hải Phòng. Ảnh: ĐT

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hoạt động của HĐND thành phố Hải Phòng từ đầu nhiệm kỳ đến nay cũng có nhiều đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng ngày càng thực chất, chuyên nghiệp, hiệu quả, đạt nhiều kết quả nổi trội.

Hoạt động giám sát, khảo sát có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thực chất, định rõ kết quả, trách nhiệm. Việc tổ chức kỳ họp tiếp tục được cải tiến, hợp lý, khoa học, bảo đảm kịp thời, thực chất và hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động của HĐND.

HĐND thành phố Hải Phòng tổ chức tốt phong trào thi đua trong hoạt động của HĐND, Hải Phòng là một trong số ít các địa phương tổ chức phát động phong trào thi đua, đúng với chủ trương của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XV.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền Mặt trận, đoàn thể tiếp tục triển khai có kết quả thật sự trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Nghị quyết 16 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Nghị quyết kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa 15, nêu những chỉ tiêu, nhiệm vụ trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Hải Phòng cần xác định rõ vị trí, tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy phát triển đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2024, góp phần cho cả nước đạt tăng trưởng và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Quốc hội trong năm 2024…

Kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hải Phòng sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 17 đến ngày 19-7. Ảnh: ĐT

"Hải Phòng có điều kiện để bứt phá. Phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, tinh thần sáng tạo, tiên phong trong công cuộc đổi mới đất nước, tôi tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục gần dân, sát dân, vì dân; phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực; cải cách, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá; không chỉ tạo động lực, không gian phát triển mới cho địa phương, khu vực, mà còn kết nối với thị trường quốc tế; xây dựng thành phố Hải Phòng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đời sống của Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc’ - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói.

Thảo luận chủ trương xây bệnh viện, cải tạo chung cư cũ

Kỳ họp thứ 18 HĐND thành phố khoá 16 diễn ra trong 3 ngày (17-7 đến 19-7. Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập cho biết, tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ xem xét quyết nghị những nội dung như: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm.

Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Phạm Văn Lập phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hải Phòng. Ảnh: ĐT

HĐND thành phố cũng sẽ xem xét, thảo luận và thông qua 30 nghị quyết chuyên đề, trong đó có nhiều nội dung rất quan trọng, tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế, an sinh xã hội của nhân dân thành phố, như: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024; Dự kiến kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2025; Miễn giảm một số loại phí, lệ phí liên quan tới việc chuyển đổi các loại giấy tờ do thay đổi địa giới và tên gọi các đơn vị hành chính cấp huyện, xã; Mức học phí từ năm học 2024 - 2025 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố;

Các Nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù về: Hỗ trợ đào tạo một số nghề; Hỗ trợ người cai nghiện ma tuý tập trung và viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma tuý; Hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và trợ cấp xã hội hàng tháng; Hỗ trợ đối tượng tinh giản biên chế.

HĐND thành phố Hải Phòng cũng ban hành quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên, mức chỉ hỗ trợ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Bổ sung biên chế cho một số cơ sở giáo dục; Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng các bệnh viện: Vĩnh Bảo, Thuỷ Nguyên, Tiên Lãng, Bạch Long Vỹ; Quyết định chủ trương đầu tư cải tạo chung cư cũ trên địa bàn phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền; Dự án xây dựng đường giao thông và chỉnh trang đô thị tại quận Đồ Sơn,...