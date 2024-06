Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng: Xử phạt nếu nhà thầu chậm tiến độ so với hợp đồng 06/06/2024 18:15

Ngày 6-6, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đến kiểm tra tiến độ thi công một số gói thầu của dự án thành phần 4 (thuộc dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng).

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng (chủ đầu tư), tính đến ngày 28-5, giá trị thực hiện của cả bốn gói thầu xây lắp đều chậm so với kế hoạch.

Ông Trần Văn Lâu (bìa trái), Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng kiểm tra thực tế tình hình thi công dự án thành phần 4 (thuộc dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng). Ảnh: DIỄM HẰNG

Cụ thể, giá trị gói thầu số 09 đạt 0,094% giá trị hợp đồng, chậm 6% so với kế hoạch; gói thầu số 10 đạt đạt 0,6% giá trị hợp đồng, chậm 3% so với kế hoạch; gói thầu số 11 đạt 3,67% giá trị hợp đồng, chậm 7% so với kế hoạch và gói thầu số 12 đạt 1,07% giá trị hợp đồng, chậm 5% so với kế hoạch.

Theo chủ đầu tư, đây là lần đầu tỉnh triển khai dự án có quy mô rất lớn, phức tạp và phải phối hợp với nhiều Bộ, ngành, địa phương liên quan. Cạnh đó, áp dụng nhiều cơ chế chính sách đặc thù và triển khai trong thời gian ngắn, do đó, không lường hết được các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, dự án được triển khai trong khu vực có nền đất yếu, nền đường phải sử dụng khối lượng lớn vật liệu cát để đắp nền, nhưng tỉnh Sóc Trăng không có mỏ đá, đất sét đắp lề. Từ đó, phải sử dụng các vật liệu này ngoài tỉnh, ảnh hưởng đến tiến độ và chi phí xây dựng cho công trình.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, trả lời phản ánh của một số nhà thầu cho rằng Sóc Trăng thiếu cát, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhấn mạnh cát ở tỉnh không thiếu. Thế nhưng, có nhà thầu khi được tỉnh giao mỏ cát lại cho rằng không đủ trữ lượng cung cấp cho công trình và từ chối nhận.

“Nếu không nhận thì nhà thầu lấy cát đâu để làm. Các nhà thầu cứ nhận mỏ cát tỉnh giao, khai thác hết mà chưa đủ thì cứ báo cáo, đề xuất, tỉnh sẽ cấp thêm cho mỏ mới. Sóc Trăng khẳng định sẽ bảo đảm đủ cát cho công trình, nên các nhà thầu cứ yên tâm” - ông Trần Văn Lâu nhấn mạnh.

“Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng là công trình trọng điểm quốc gia và có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của khu vực. Do đó, các nhà thầu cần khẩn trương thi công, đảm bảo đúng tiến độ đã cam kết với tỉnh” - ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu chủ đầu tư khen thưởng các nhà thầu thực hiện tốt và lập biên bản, xử phạt những nhà thầu không thực hiện tốt tiến độ như cam kết trong hợp đồng. Ảnh: DIỄM HẰNG

Qua buổi kiểm tra, người đứng đầu UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu chủ đầu tư tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các nhà thầu trong quá trình thi công. Theo đó, các vị trí đã có mặt bằng thì phải đẩy nhanh tiến độ thi công, không được để chậm trễ. Còn tại các vị trí còn vướng mặt bằng thì phối hợp chặt với chính quyền địa phương để tháo gỡ.

Đối với các nhà thầu chậm tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là đối với những vị trí đã có mặt bằng sạch.

“Nhà thầu có khó khăn gì thì trao đổi với chính quyền và chủ đầu tư để cùng nhau tháo gỡ kịp thời. Các nhà thầu phải giữ chữ tín với địa phương, khi đã trúng thầu là phải khẩn trương thi công, ưu tiên cho công trình trọng điểm. Không để xảy ra tình trạng trúng thầu rồi thi công cầm chừng hay đi thi công các công trình khác mà làm ảnh hưởng đến dự án” - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng lưu ý.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cũng yêu cầu chủ đầu tư tổ chức khen thưởng đối với các nhà thầu thực hiện tốt tiến độ thi công. Đồng thời, lập biên bản, xử phạt những nhà thầu không thực hiện tốt tiến độ như cam kết trong hợp đồng.