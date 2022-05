Chuyên gia nhận định việc tàu do thám Trung Quốc xuất hiện ngoài khơi Úc

Giới quan sát cho biết việc Trung Quốc triển khai tàu do thám tới gần trạm liên lạc hải quân ở bờ biển phía tây Úc hồi tuần trước sẽ giúp Bắc Kinh thu thập thông tin về các tàu chiến Mỹ hoạt động trong khu vực, tờ South China Morning Post đưa tin.

Ngụ ý thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của Bắc Kinh

Theo các chuyên gia quân sự, tàu do thám (AGI) Hải Vương Tinh lớp Type-815 Đông Điều của Trung Quốc là một tàu trinh sát điện từ tiên tiến với trang thiết bị có độ nhạy cao để ngăn chặn tín hiệu điện tử của các tàu chiến trong khu vực.

Ông Lã Lễ Thi - cựu giảng viên tại Học viện Hải quân Đài Loan - cho biết rằng đây không phải là lần đầu tiên tàu do thám Trung Quốc xuất hiện ngoài khơi Úc, ngụ ý rằng quân đội Trung Quốc đã thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên đến khu vực.

Theo ông Lã, Bắc Kinh có thể đã coi Canberra là mối đe dọa tiềm tàng do ảnh hưởng của AUKUS (liên minh an ninh giữa Mỹ, Anh, Úc) và “Bộ tứ kim cương” (QUAD - liên minh giữa Mỹ, Úc, Ấn Độ và Nhật).

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton đã mô tả hành động của tàu do thám Trung Quốc là một "hành động gây hấn" vì đã di chuyển vào vùng đặc quyền kinh tế của Úc hôm 6-5 và đến cách trạm liên lạc hải quân Harold E Holt khoảng 50 hải lý vào ngày 11-5.

Trạm Harold E Holt nằm ở Exmouth (Úc) là nơi được các tàu ngầm của Úc, Mỹ và các đồng minh sử dụng, theo SCMP.

Sau khi dừng lại ở Exmouth, tàu do thám này dường như đã chuyển hướng về phía đông, đi dọc bờ biển tới Darwin ở vùng Lãnh thổ phía Bắc, nơi quân đội Mỹ đóng quân thường xuyên, theo một báo cáo được đăng tải hôm 13-5 trên trang The War Zone - một trang web quân sự của Mỹ.

Vào tháng 7 năm ngoái, một tàu do thám khác lớp thuộc lớp Đông Điệu của quân đội Trung Quốc đã bị phát hiện hoạt động ngoài khơi vùng biển bang Queensland (Úc) trong cuộc tập trận Talisman Sabre 2021 - cuộc tập trận song phương Mỹ-Úc có sự tham gia của hải quân Nhật Bản và Canada.

Tàu do thám lớp Type-815 với trang bị tinh vi, hiện đại

Ông Lã nhận định tàu do thám lớp Type-815 đóng vai trò then chốt trong chiến tranh điện từ.

“Ngày nay chúng ta luôn bàn về các hoạt động trên mọi mặt trận, như trên bộ, trên biển, trên không, vũ trụ, mạng và phổ điện từ. Tàu do thám Type-815 đóng vai trò then chốt trong chiến tranh điện từ. Khẩu độ radar trên tàu do thám Type-815 có thể nhận nhiều tần số và quang phổ khác nhau mà các tàu chiến của Úc và Mỹ phát ra từ khoảng cách xa và có thể trở thành dữ liệu quan trọng cho chiến tranh điện từ” - ông Lã nói.

Ông Châu Thần Minh - nhà nghiên cứu quân sự ở Bắc Kinh - khẳng định rằng tất cả các hệ thống radar và thiết bị trên Type-815 đều hiện đại, tinh vi hơn các thiết bị quân sự thông thường. Ông cho biết nhiệm vụ chính của các tàu này theo dõi quỹ đạo của các tên lửa mà Trung Quốc phóng vào vũ trụ. Ngoài ra, ông này cũng cho rằng con tàu cũng có thể thực hiện tốt nhiệm vụ phát hiện tên lửa siêu thanh.

Ông cho rằng Úc đã “phản ứng thái quá” vì Canberra không có bất kỳ tên lửa siêu thanh nào.

Tuy nhiên, một bài báo xuất hiện trên tài khoản WeChat của quân đội Trung Quốc tuần trước có nội dung rằng Bắc Kinh “quan tâm nhiều đến thiết bị và tài sản tại trạm liên lạc Exmouth kể từ khi Úc đẩy mạnh quan hệ đồng minh với Mỹ theo thỏa thuận AUKUS”.

Bài báo còn có nội dung rằng quân đội Mỹ đã thiết lập 13 cột ăng ten tần số thấp (VLF) tại trạm liên lạc Exmouth. Theo SCMP, Mỹ được cho là không chỉ sử dụng hệ thống này để liên lạc hải quân mà từ năm 2014 còn theo dõi các vệ tinh của Trung Quốc ở quỹ đạo thấp sau khi di chuyển một hệ thống radar từ vùng Caribe đến khu vực này.

Tần số thấp (VLF) có thể xuyên qua nước và được dùng để liên lạc quân sự với các tàu ngầm.