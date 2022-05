Chuyển tiền nhầm tài khoản, khổ chủ gặp khó khi đòi lại

Gửi thông tin đến Pháp Luật TP.HCM, chị Phan Thị Quế Hương (ngụ phường 12, quận 11, TP.HCM) phản ánh mới đây chị đã chuyển tiền nhầm vào tài khoản ngân hàng của một người khác.

Sau khi phát hiện, chị Hương đã liên hệ với người nhận để xin được nhận lại số tiền đã chuyển nhầm nhưng chờ mãi mà người này vẫn chưa trả.

Chuyển tiền nhầm, đòi chưa trả

Chị Hương cho biết chị làm tạp vụ tại một công ty ở quận 11, TP.HCM. Hằng tháng, chị còn có nhiệm vụ nhận tiền lương của công ty thông qua tài khoản để phát lại cho một số nhân viên khác không có tài khoản ngân hàng.

Ngày 10-5, chị nhận số tiền hơn 16 triệu đồng từ công ty chuyển vào tài khoản và theo thông lệ, chị sẽ chuyển lại cho tổ trưởng rút ra phát cho một số nhân viên.

Tối cùng ngày, chị thực hiện lệnh chuyển tiền cho tổ trưởng. Thế nhưng do sơ suất, chị đã chuyển nhầm vào tài khoản của ông VVT mà trước đây chị đã có lần giao dịch.

Sau khi phát hiện mình chuyển tiền nhầm tài khoản, chị Hương đã liên hệ gặp ông T để xin nhận lại số tiền trên.

Lúc đầu, ông T không thừa nhận đã nhận được số tiền mà chị Hương chuyển nhầm. Sau khi chị Hương đến liên hệ với ngân hàng sao kê thì lúc này ông T mới thừa nhận đã nhận được số tiền trên.

Chị Hương chia sẻ: “Rất nhiều lần tôi gọi điện thoại năn nỉ gặp ông T để được nhận lại số tiền nhưng lúc thì ông hẹn ở quận 7, lúc hẹn ở quận 6, khi đến chỗ hẹn thì ông ấy không đến. Quá nóng ruột, nhiều lần tôi gọi điện thoại thì ông T bắt máy và ông ấy lại bảo lỡ xài hết tiền, khi nào có sẽ trả sau”.

“Số tiền hơn 16 triệu đồng có lẽ với nhiều người là không lớn nhưng với tôi và các chị em tạp vụ thì không nhỏ. Cả tháng trời chúng tôi lao động vất vả, chỉ mong được ngày nhận lương để trang trải cuộc sống. Vậy mà khi nhận nhầm, ông T nỡ lòng nào tiêu xài hết rồi hẹn nhiều lần và đến nay cũng không biết khi nào ông ấy mới hoàn trả. Hằng ngày các chị em liên tục gọi điện thoại, nhắn tin cho tôi để hỏi tiền lương làm tôi rất áy náy và không biết phải làm cách nào. Chúng tôi đã nghèo lại gặp khổ” - chị Hương than thở.

Nhận tiền chuyển nhầm không trả có thể đi tù

Trao đổi với PV qua điện thoại, ông T xác nhận ông có nhận được số tiền hơn 16 triệu đồng của chị Hương chuyển nhầm vào tài khoản.

“Tôi đã lỡ xài hết số tiền trên. Hiện tại, tôi không còn tiền nên phải chờ khi nào gia đình ở quê chuyển tiền vào thì lúc đó tôi mới chuyển lại cho chị Hương được. Còn khi nào gia đình tôi chuyển tiền vào thì tôi không xác nhận được nên không thể biết được thời gian chính xác ngày nào tôi trả tiền lại” - ông T cho hay.

Việc một người vô tình nhận được số tiền chuyển nhầm hoặc nhặt được của rơi mà cố tình không trả thì có vi phạm pháp luật không?

Trao đổi với PV, luật sư Đinh Văn Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM, phân tích: Khi một người vô tình nhận tiền từ người khác chuyển nhầm vào tài khoản của mình thì người đó phải có trách nhiệm trả lại cho người đã chuyển nhầm.

Tại khoản 1 Điều 579 Bộ luật Dân sự quy định về nghĩa vụ hoàn trả như sau: Người chiếm hữu, người sử dụng tài sản của người khác mà không có căn cứ pháp luật thì phải hoàn trả cho chủ sở hữu của tài sản đó; nếu không tìm được chủ sở hữu thì phải giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tại điểm đ khoản 2 Điều 15 Nghị định 144/2021 quy định phạt tiền 3-5 triệu đồng đối với hành vi chiếm giữ tài sản của người khác.

Về trách nhiệm hình sự thì khoản 1 Điều 176 Bộ luật Hình sự quy định: Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản trị giá từ 10 triệu đến dưới 200 triệu đồng thì bị phạt tiền 10-50 triệu đồng, phạt đến hai năm tù.

“Người nhận chuyển tiền nhầm từ người lạ thì trước tiên phải thông báo cho ngân hàng biết. Sau đó cùng ngân hàng thực hiện các bước đến tìm chủ sở hữu hợp pháp hoàn trả. Nếu vô tình nhận tiền chuyển nhầm từ một tài khoản lạ thì phải tìm cách hoàn trả chứ không nên tự ý sử dụng để tránh vi phạm pháp luật” - luật sư Tuấn lưu ý.•

Nhận tiền chuyển nhầm không trả bị phạt chín tháng tù

Trước đây, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm NVC (35 tuổi, ngụ Hậu Giang) chín tháng tù về tội chiếm giữ trái phép tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2016 C có ký hợp đồng thi công công trình xây dựng cho một công ty. Sau khi kết thúc hợp đồng thì C không ký hợp đồng nào khác với công ty này nữa.

Năm 2017, công ty làm thủ tục chuyển số tiền hơn 178 triệu đồng vào tài khoản của một người cùng tên với C để thanh toán tiền hạng mục công nhận công trình. Tuy nhiên, do trùng tên C nên kế toán đã chuyển nhầm vào tài khoản của C. Khi nhận được thông báo tin nhắn có tiền chuyển vào tài khoản, C đã đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đợi mãi không nhận được tiền thanh toán, anh C đã gọi điện thoại đến thì công ty mới phát hiện việc chuyển tiền nhầm người và lập tức liên hệ với C. Công ty nhiều lần thông báo cho C biết là chuyển nhầm tiền nhưng C vờ như không nhận được tiền chuyển nhầm.

Trước thái độ này, công ty đã đề nghị ngân hàng tra soát, hủy giao dịch chuyển tiền và hoàn trả số tiền thì được ngân hàng thông báo C đã rút hết số tiền trên. Sau đó, công ty cử người đến nhà C để yêu cầu hoàn trả tiền nhưng C không trả và nói đã xài hết tiền nên công ty trình báo công an.