Clip: Tòa tuyên án đối với 6 bị cáo trong vụ cháy karaoke An Phú 30/10/2024 12:27

(PLO)- HĐXX cho rằng, VKS truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội; hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng nên đã để xảy ra vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết.

Ngày 30-10, sau thời gian nghị án kéo dài, HĐXX TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với 6 bị cáo liên quan đến vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết, xảy ra vào ngày 6-9-2022 tại phường An Phú, TP Thuận An.

Theo nhận định của HĐXX, hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng, liên đới để xảy ra vụ cháy karaoke khiến 32 người thiệt mạng.

Riêng đối với bị cáo Hồng, mặc dù không nhận tội nhưng trong quá trình điều tra và tại phiên xử, lời khai của các bị cáo khác đều trùng khớp để thấy rằng, chính bị cáo Hồng là người nhận thi công hệ thống PCCC cho quán karaoke An Phú.

Chính vì thế, HĐXX đã tuyên án mức án của các bị cáo đều cao hơn đối với khung hình phạt mà VKS truy tố.