Cô gái chạy xe máy trong đêm bị tài xế ô tô tải chặn đường cưỡng bức 13/08/2024 15:45

Sáng 13-8, UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức biểu dương và trao giấy khen, phần thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đấu tranh phá nhanh hai vụ án xảy ra trên địa bàn, trong đó có vụ tài xế xe tải ép cô gái đi xe máy vào rừng tràm để cưỡng bức.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng gồm: Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện; Thượng tá Trần Công Phúc, Phó Trưởng Công an huyện; Trung tá Võ Lê Giang, Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy; Đại úy Phạm Văn Tập, Phó Trưởng Công an xã Suối Nghệ; Thượng úy Nguyễn Minh Hải và Thượng úy Đoàn Tiến Đạt, cán bộ Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy.

Công an huyện Châu Đức chỉ đạo quyết liệt, kịp thời để phá nhanh 2 vụ án xảy ra trên địa bàn thời gian gần đây. Ảnh: TB

Vụ thứ nhất, trong quá trình chơi bóng đá, Phạm Hữu Vũ (35 tuổi) và Hoàng Đình Minh Hải (27 tuổi, cùng ngụ xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức) có mâu thuẫn với anh H.T.T. (32 tuổi, ngụ xã Sơn Bình, Châu Đức).

Khuya ngày 9-8, tại quán nhậu ở xã Sơn Bình, khi gặp lại nhau, Vũ và Hải đã sử dụng hung khí tấn công, gây thương tích ở tay trái của anh T.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức biểu dương, đánh giá cao và trao giấy khen cho tập thể, cá nhân thuộc Công an huyện, Công an xã về thành tích phá án. Ảnh: TB

Vụ thứ hai là vụ án hiếp dâm gây xôn xao dư luận, khi một tài xế ô tô tải ép cô gái đi xe máy để làm bậy tại khu vực Đồi Cừu ( xã Suối Nghệ, Châu Đức).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 10-8, Trịnh Văn Nhất (31 tuổi, ngụ Đồng Nai) chạy xe tải biển số 60H-106.85 thu mua hải sản (tôm) tại chợ Bình Điền, TP.HCM chở về TP Vũng Tàu bán lẻ lại cho khách.

Trên đường di chuyển trên Quốc lộ 51 đoạn vừa qua công ty Vedan Đồng Nai thì Nhất thấy chị V.N.N (24 tuổi, ngụ TP.HCM) chạy xe máy một mình đi cùng chiều phía trước, vừa đi vừa bấm điện thoại nên Nhất bám theo.

Khi đi đến địa phận phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, Nhất thấy chị N rẽ trái để đi vào đường Mỹ Xuân - Hòa Bình (hướng đi huyện Châu Đức) thì cho xe vượt lên, chạy qua vòng xoay KCN Châu Đức khoảng 2 km, Nhất lái xe tải tấp vào lề đường và xuống xe đứng chắn giữa đường để đợi chị N đi đến.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức và Công an xã Suối Nghệ đã xác minh, bắt giữ nhanh tài xế xe tải ép cô gái đi xe máy để làm bậy ở khu vực Đồi Cừu. Ảnh: TB

Khoảng 20 phút sau, chị N xuất hiện thì Nhất chặn xe, ngồi lên yên, khống chế ép chị N chở Nhất vào khu đất trống ngay khu Đồi Cừu xã Suối Nghệ thực hiện hành vi xâm hại chị N.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Nhất yêu cầu nạn nhân chở ra lại đường rồi lên xe tải bỏ chạy, chị N đã trình báo công an…

Sau khi bị tạm giữ, công an đưa đối tượng đến khu vực xảy ra vụ việc ở xã Suối Nghệ để thực nghiệm hiện trường. Ảnh: TB

Ngay sau khi nhận được thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức đã phối hợp với Công an xã Suối Nghệ trích xuất camera, truy xét và nhanh chóng phối hợp, bắt giữ Nhất để điều tra.

Có mặt tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương việc điều tra, xác định đối tượng gây án và phá án nhanh vụ án phức tạp xảy ra trên địa bàn.

Đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện sự quyết tâm của tập thể và chiến sĩ công an huyện trong việc điều tra, xử lý các vụ án, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.