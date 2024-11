Có nên xuống tiền mua vàng nhẫn 9999 ngay lúc này? 13/11/2024 14:47

Sáng ngày 13-11, giá vàng thế giới neo ở mức 2.605 USD/ounce, tăng 8 USD/ounce so với chốt phiên hôm qua. Đây là phiên tăng giá đầu tiên của kim loại quý màu vàng sau 3 ngày đi xuống với biên độ giảm lên đến 100 USD/ounce.

So với mức đỉnh cao nhất của giá vàng thế giới là 2.790 USD/ounce, kim loại quý trên thị trường quốc tế đã mất gần 200 USD/ounce, tương đương giá vàng trong nước giảm khoảng 6 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới quy đổi.

'Chợ' chuyển nhượng suất mua vàng miếng online tạm thời biến mất

Cùng chiều, vàng trong nước mất giá mạnh. So với mức đỉnh gần đây, cả vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn 9999 đã giảm từ 6 - 8 triệu đồng mỗi lượng.

Trong phiên giao dịch sáng nay, các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng SJC vẫn giữ ổn định giá mua – bán ở mức 80,5 – 84 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với chiều qua.

Thậm chí, doanh nghiệp kinh doanh vàng Mi Hồng còn tăng giá mua vàng miếng SJC thêm 200.000 đồng mỗi lượng, nhưng vẫn giữ nguyên giá bán, giao dịch ở mức 81 – 84 triệu đồng/lượng. Qua đó chênh lệch giá mua bán được thu hẹp xuống còn 3 triệu đồng/lượng, thay vì mức chênh lệch phổ biến trên thị trường là 3,5 triệu đồng.

Còn nhớ chỉ cách đây một tuần, độ vênh giữa giá mua – bán vàng miếng từng được nới rộng lên đến 5 triệu đồng/lượng khi lực bán đột ngột dâng cao.

Ở chiều ngược lại, giá vàng nhẫn 9999 vốn bám sát theo diễn biến giá vàng thế giới thì nay lại “một mình một chợ”. Theo đó, các tiệm vàng đồng loạt kéo giảm giá giao dịch của vàng nhẫn tròn trơn, vàng trang sức.

Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều bán so với giá đóng cửa hôm qua, đưa giá vàng nhẫn 9999 về mức 79,5 – 82,2 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa vàng nhẫn tròn trơn về 80,8 – 82,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 giảm 8 triệu đồng mỗi lượng so với vùng đỉnh. Ảnh: T.L

Trên thị trường tự do, giá vàng nhẫn 9999 dao động quanh ngưỡng 79,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 80,2 triệu đồng/lượng (bán ra), không thay đổi đáng kể so với chốt phiên gần nhất, nhưng cũng đã bị “thổi bay” khoảng 8 triệu đồng so với thời điểm giá đạt mức cao kỷ lục.

Trong khi đó vàng miếng SJC tại 4 ngân hàng thương mại nhà nước và Công ty SJC hiện bán ra chỉ có 84 triệu đồng/lượng, và mua vào ở mức 80,5 triệu đồng/lượng. Tại nhóm Big 4, việc mua vàng vẫn cần đăng ký trực tuyến, thanh toán chuyển khoản và nhận vàng sau 2 ngày làm việc.

Nhưng riêng tại Công ty SJC, khách hàng được mua vàng miếng với số lượng không giới. Động thái này được xem là thu hút lực mua của người tiêu dùng trong bối cảnh nguồn cung vàng miếng bất ngờ dồi dào.

Với động thái này, giá vàng miếng không những giảm mạnh so với đỉnh mà còn xóa sổ luôn “chợ” chuyển nhượng suất mua vàng online tại các hội nhóm, trang mạng xã hội.

Trên diễn đàn trao đổi giao lưu vàng 9999, anh M.Đ cho biết: Đầu tháng 8 vừa qua đã mua 190 lượng vàng nhẫn 9999 thương hiệu Phú Quý và DOJI ở thời điểm giá dao động quanh ngưỡng 75 và 77 triệu đồng/lượng. Khi giá vàng nhẫn trơn bật lên vùng 89 triệu đồng/lượng thì khoản đầu tư này đã đem về mức lợi nhuận lên đến gần tỉ đồng chỉ sau 3 tháng. Dù lãi đậm, nhưng anh M.Đ vẫn không bán chốt lời vì cho rằng giá bất động sản vẫn đang cao, còn lãi suất tiết kiệm đang thấp. Khi thị trường vàng trong nước bất ngờ mất giá làm cho khoản lợi nhuận bỗng dưng bị “hụt” mất một khúc khiến anh M.Đ cũng đau buồn mất mấy ngày. “Bình tĩnh suy nghĩ lại, tôi cho rằng vàng vẫn còn cơ hội tăng giá và chỉ nên chốt lời khi bất động sản giảm”, anh M.Đ nêu quan điểm.

Giá vàng nội, ngoại khó giảm sâu

Cú “rơi” không lường được của giá vàng nhẫn 9999 trong khoảng 1 tuần qua khiến những người đầu cơ vàng đau đầu. Song đây lại là “mùa bội thu” vàng nguyên liệu cho các doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Chủ một tiệm kinh doanh vàng ở TP.HCM chia sẻ: Hiện nay, nguồn cung vàng nguyên liệu trên thị trường đã cạn. Khi giá vàng nhẫn liên tục tăng, nhiều tiệm vàng lớn không có hàng để bán. Nhưng với tình trạng bán hàng mạnh như những ngày vừa qua, thì nguồn vàng nhẫn này lại giúp các doanh nghiệp xóa tan nỗi lo tìm kiếm nguồn nguyên liệu để sản xuất sản phẩm phục vụ cho mùa cuối năm và ngày Thần Tài 2025.

Lý giải về nguyên nhân khiến giá vàng trong nước liên tiếp tuột dốc ngay cả khi giá vàng thế giới đã ngừng rơi, TS Nguyễn Hữu Huân, chuyên gia kinh tế nêu quan điểm: Khi giá vàng tăng, người dân có sẽ đổ xô đi mua do tâm lý sợ mất cơ hội kiếm lời. Lực cầu tăng trong khi nguồn cung vàng khan hiếm kéo giá vàng tăng phi mã. Nhưng khi giá quay đầu giảm, họ lại lo ngại bị mất lời và lại đổ xô đi bán.

Đáng nói là hiện tượng mua – bán theo tâm lý đám đông không chỉ diễn ra ở thị trường vàng mà ngay cả thị trường chứng khoán cũng vậy. Đặc biệt là với thị trường mà nhà đầu cơ F0 còn ít kinh nghiệm như Việt Nam thì tình trạng FOMO (hội chứng sợ bị bỏ lỡ - PV) càng trở nên phổ biến.

Ông Trần Duy Phương, chuyên gia ngành vàng cho rằng: Lực bán nhanh và mạnh trên thị trường vàng trong nước vào tuần trước xuất phát từ yếu tố tâm lý của người dân vì họ lo ngại giá vàng trong nước có thể quay trở lại mốc 6x, 7x. Khi lực bán mạnh hơn hơn quá nhiều so với lực mua thì giá buộc phải giảm.

"Nhưng tôi cho rằng, nhà đầu tư vàng nên xem xét kỹ trước khi hành động. Họ cần phải tính toán xem mức giá vàng mua – bán bao nhiêu là phù hợp, rồi phải xác định là mua lướt sóng hay đầu tư dài hạn. Chứ không nên mua – bán vàng theo tâm lý đám đông”, ông Phương khuyến nghị.

Ông Phương cũng cho rằng, giá vàng nhẫn 9999 đang trong xu hướng giảm, nhưng khó có thể giảm sâu hơn nữa. Bởi về lâu dài, vàng vẫn là tài sản sẽ còn nhiều dư địa để tăng giá. Cộng thêm với yếu tố mùa vụ, và nguồn cung hữu hạn thì giá vàng nhẫn 9999 khó có thể tiếp tục dò đáy.

Ông nhấn mạnh: "Nhìn từ góc độ của những người đem vàng đi bán vào thời điểm giá thấp như hiện nay thì chắc chắn sẽ bị thiệt, song với những ai đang có tiền nhàn rỗi và muốn dịch chuyển một phần dòng tiền vào vàng thì giờ đây là lúc thích hợp để mua dần, nhằm tích lũy đầu tư".