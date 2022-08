Cổ phiếu FLC bị đình chỉ giao dịch từ ngày 9-9

(PLO)- Tính đến 30-8 đã có đến 40 cơ sở xăng dầu trên địa bàn tỉnh An Giang thông báo là hết xăng.

(PLO)- Mỗi đoàn kiểm tra sẽ do một Thứ trưởng làm trưởng đoàn và đại diện 4 đơn vị gồm Tổng Cục Quản lý Thị trường, Vụ Thị trường trong nước, Thanh tra Bộ, Vụ Pháp chế.

(PLO)- Nhiều địa phương ở miền Tây đã ban hành công văn yêu cầu đảm bảo nguồn cung xăng dầu, không để xảy ra tình trạng ngừng bán hàng với lý do không chính đáng.

(PLO)- Lý do các cửa hàng hết xăng dầu do đơn vị đầu mối chưa cung cấp kịp thời nguồn cung nhiên liệu, công ty không rót về do bán vượt sản lượng, hàng về chưa kịp thời...